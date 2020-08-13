Süleyman Seba mezarı başında anıldı

13 Ağustos 2020 Perşembe, 12:39

Beşiktaş, kulübün Onursal Başkanı Süleyman Seba’yı ölümünün 6’ncı yıldönümünde mezarı başında andı.

Anma törenine kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi, Genel Sekreter ve İcra Kurulu Başkanı Ahmet Mesut Urgacılar, TFF, UEFA ve Kamu Kurumları ile İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan, Basketbol ve Gayrimenkul Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Umut Şenol, BJK-KABATAŞ Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Anıl Cansızoğlu'yla birlikte kurul üyeleri ve Seba ailesinin yakınları ve sevenleri katıldı.

Başkan Ahmet Nur Çebi, anma töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi:



“İçinde bulunduğumuz durumda onun kişiliğinin ve vizyonunun ne kadar önemli olduğunu daha iyi hissediyoruz. Onursal Başkanımız merhum Süleyman Seba, yıllarca onurla ve gururla kimseye muhtaç olmayan büyük Beşiktaş’ı idare etti ve teslim etti. Bugünkü ekonomik koşullar içinde yaptıklarının ne kadar önemli olduğunu daha iyi anlıyorum. İyi ki Onursal Başkanımız Süleyman Seba diyoruz. Beşiktaşlılar olarak, onun vizyonunu nasıl devam ettirebiliriz, bunu düşünmekten başka çaremiz yok. Mekanı cennet olsun, nurlar içinde yatsın.”

Okunan duaların ardından anma töreni sona ererken, başkan Çebi ile yönetim kurulu üyeleri Galatasaray Spor Kulübü'nün kurucusu Ali Sami Yen'in kabrini ziyaret ederek Beşiktaş kulübü adına çelenk bıraktı.





Törenden sonra Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, kendisine ait twitter hesabından #SüleymanSeba etiketiyle "Emanetine, bıraktığın değerler doğrultusunda gözümüz gibi bakmaya devam edeceğiz. Huzur içinde uyu" mesajını paylaştı.