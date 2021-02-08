Süleyman Soylu: 'Çirkin taleplerinle yaşlanacaksın'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa Parlamentosu'nda Hollanda'yı temsilen bulunan Kati Piri'nin kişisel sosyal medya hesabı Twitter'dan yayımladığı 'Boğaziçi öğrencileri için, Osman Kavala için, Selahattin Demirtaş ve daha fazlası için...' mesajına yanıt verdi.

cumhuriyet.com.tr
08 Şubat 2021 Pazartesi, 08:44
Süleyman Soylu: 'Çirkin taleplerinle yaşlanacaksın'
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Avrupa Parlamentosu'nda Hollanda'yı temsilen bulunan Kati twitter hesabından “Uluslararası dayanışma sınırlarla bitmiyor. Türkiye’deki demokratları desteklemek için konuşmaya devam edeceğim. Boğaziçi öğrencileri için, Osman Kavala için, Selahattin Demirtaş ve daha fazlası için” mesajını paylaştı.

Paylaşımı alıntılayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Piri'ye “Çirkin taleplerinle yaşlanacaksın… Ancak kötü isteklerin Türkiye’de hiç gerçekleşmeyecek” yanıtını verdi.



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