Süleyman Soylu: 'Çirkin taleplerinle yaşlanacaksın'

08 Şubat 2021 Pazartesi, 08:44

Avrupa Parlamentosu'nda Hollanda'yı temsilen bulunan Kati twitter hesabından “Uluslararası dayanışma sınırlarla bitmiyor. Türkiye’deki demokratları desteklemek için konuşmaya devam edeceğim. Boğaziçi öğrencileri için, Osman Kavala için, Selahattin Demirtaş ve daha fazlası için” mesajını paylaştı.

Paylaşımı alıntılayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Piri'ye “Çirkin taleplerinle yaşlanacaksın… Ancak kötü isteklerin Türkiye’de hiç gerçekleşmeyecek” yanıtını verdi.



