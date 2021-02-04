Süleyman Soylu, Twitter üzerinden Twitter'ı hedef aldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Twitter'ı hedef aldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabı üzerinden Twitter'ı eleştirdi. LGBTİ+ bireyleri tekrar 'sapkın' olarak nitelendiren Soylu, "Terör örgütlerine ve sapkın LGBT'ye koruma kalkanı oluşturan Twitter; şahit oluyoruz ki, eline geçirdiği iletişim tekeliyle ülkelerin, demokrasinin, huzurun kimyasını bozmaya çalışmaktadır" dedi.
Bakan Soylu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Boğaziçi Üniversitesi öğrecilerinin eylemleri hakkında attığı bazı tweetlerine Twitter tarafından kısıtlama getirilmesinin ardından Twitter'ı eleştirdi.
Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şöyle dedi:
"Terör örgütlerine ve sapkın LGBT'ye koruma kalkanı oluşturan Twitter; Şahit oluyoruz ki, eline geçirdiği iletişim tekeliyle ülkelerin kimyasını, demokrasinin kimyasını, huzurun kimyasını bozmaya çalışmaktadır. Emperyalizmin bu oyuncağı, insanlığı teslim alamaz."
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