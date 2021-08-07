Süleyman Soylu'nun acı günü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun amcası Hüseyin Soylu, yaşamını yitirdi.
İçişleri Bakanı Soylu’nun amcası Hüseyin Soylu'nun, bu sabah saatlerinde yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Hüseyin Soylu’nun cenazesinin, yarın öğle vakti Gaziosmanpaşa Merkez Camisi'nde kılınacak namazın ardından Eyüp Sultan Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.
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