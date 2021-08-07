Süleyman Soylu'nun acı günü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun amcası Hüseyin Soylu, yaşamını yitirdi.

DHA
07 Ağustos 2021 Cumartesi, 12:36
Süleyman Soylu'nun acı günü
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İçişleri Bakanı Soylu’nun amcası Hüseyin Soylu'nun, bu sabah saatlerinde yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Hüseyin Soylu’nun cenazesinin, yarın öğle vakti Gaziosmanpaşa Merkez Camisi'nde kılınacak namazın ardından Eyüp Sultan Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi. 


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