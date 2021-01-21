Süleyman Soylu’nun annesi ile ilgili açıklamalarına CHP’nin avukatı Çelik’ten “Kılıçdaroğlu” yanıtı
CHP'nin avukatı Celal Çelik, Süleyman Solu'nun, "Annemle fotoğrafımın altına küfreden alçak mahkemeye çıkıyor ve adli kontrolle serbest. Ne yapmalıyım? Bakan olsam ne yazar?" sözlerine, "Küfreden ahlaksızları da kınıyorum! Siz, salt Hakaret suçundan tutuklama isteyerek isyan ediyorsunuz da Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik Çubuk linç girişiminde neden sesiniz çıkmadı?" şeklinde yanıt verdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, annesi Servet Soylu'nun 45 gündür hastanede olduğunu belirterek, annesi ile çekildiği fotoğrafa sosyal medyada küfür eden kişinin çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını belirtti. Soylu, konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada "45 gündür anam hastanede. Annemle fotoğrafımın altına küfreden alçak mahkemeye çıkıyor ve adli kontrolle serbest. Ne yapmalıyım? Bakan olsam ne yazar? Millet, devlet işleriyle boğuşurken anasının namusuna sahip çıkamamak ne ifade eder? Tweetimle yeniden alınırsa da provokasyon sayacağım" dedi.
KILIÇDAROĞLU'NA LİNÇ HATIRLATILDI
Soylu'nun sözlerine yanıt veren CHP'li Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara Çubuk'ta katıldığı bir şehidin cenazesindeki linç girişimini hatırlattı. Soylu'nun ailesine yönelik küfürleri kınayan Çelik, "Sayın Süleyman Soylu, annenize acil şifalar dilerim. Küfreden ahlaksızları da kınıyorum! Lakin Adalet anlayışınızı samimi bulmuyorum! Siz, salt Hakaret suçundan tutuklama isteyerek isyan ediyorsunuz da Kılıçdaroğlu'na yönelik Çubuk Linç girişiminde neden sesiniz çıkmadı?" ifadelerini kullandı.
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