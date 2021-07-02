Süleyman Soylu'nun 'dünyanın en kötü adamıyım' sözlerine Sedat Peker'den yanıt
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'dünyanın en kötü adamıyım' sözlerine ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşımlarda bulundu
Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'dünyanın en kötü adamıyım' sözlerine ilişkin gelen yorumlara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla yanıt verdi.
Takipçilerinin 'delirttin adamı, tedavi ne zaman' diye sorduklarını kaydeden Peker, ''Süslü sülümanın bu durumu daha önce de belirttiğim gibi bilinçaltının dışa vurumudur (çocuk pornosu ve iç çamaşırı açıklamaları gibi). Ancak süslü sülünün durumu çok daha vahim'' diye yazdı.
Soylu'nun gerçekten kötü biri olduğunu söyleyen Peker, ''Çünkü süslü sülü gerçekten çok kötü bir adam. Erkek gibi şahsıma düşmanlık yapacağına suçsuz günahsız bir sürü insanı benden dolayı her gün gözaltına aldırıyor'' ifadelerini kullandı.
Peker'in paylaşımları şöyle:
''1 - Kıymetli dostlarım, süslü sülüman “Ben dünyanın en kötü adamıyım” dedi diye hepiniz demişsiniz ki Vallahi Reis dediğini yaptı, adamı delirtti. Tedavi ne zaman başlıyor diye merak etmişsiniz.
2 - süslü sülümanın bu durumu daha önce de belirttiğim gibi bilinçaltının dışa vurumudur (çocuk pornosu ve iç çamaşırı açıklamaları gibi). Ancak süslü sülünün durumu çok daha vahim. Onu kafasında huniyle, elinde sökülmüş araba direksiyonuyla görmeden tedaviye başlamayacağım.
3 - Çünkü süslü sülü gerçekten çok kötü bir adam. Erkek gibi şahsıma düşmanlık yapacağına suçsuz günahsız bir sürü insanı benden dolayı her gün gözaltına aldırıyor.
4 - Unutmadan, onu tam delirttiğimde bir de eline düdük verecem. Trafiğin sıkıştığı yerlerde huni kafasında, düdük ağzında dolanıp duracak. Psikiyatri Prof. Dr. Sedat PEKER''
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