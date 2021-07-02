Peker, gözaltına alınan isme destek istedi: "Eğer biz şimdi ona destek olmazsak..."
Suç örgütü lideri Sedat Peker, gözaltına alınan yerel gazeteci İrfan Aydın için ‘destek’ istedi, "Rahat olun cezaevleri ağzına kadar dolu, bütün halkı tutuklayıp cezaevine koyamazlar. Bence şu an karar verme zamanı" dedi.
Suç örgütü lideri Sedat Peker, Bursa’da gözaltına alınan yerel gazeteci İrfan Aydın’a destek verilmesi çağrısında bulundu.
Haber sitesi sahibi İrfan Aydın, Peker’in videolarına ilişkin yorum yaparken AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınmıştı.
Gelişme üzerine Twitter hesabından paylaşım yapan Peker, İrfan Aydın'ın '3’üncü Göz’ adıyla bir YouTube kanalının olduğunu iki üç senedir kendisi aleyhine birçok program yaptığını, bir sene önce de silahlı saldırıya uğradığını dile getirdi.
Peker, bazı polislerin Aydın’a “Elimizde bir delil yok ama seni Sedat Peker vurdurmuş” dediklerini öne sürerek, Aydın’ın bunun üzerine kendisi hakkında daha sert programlar yapmaya başladığını kaydetti.
Peker, Aydın’ın Bağımsız Türkiye Partisi’nin (BTP) kurucu genel başkanı Haydar Baş’ın ‘öğrencisi’ olduğunu duyunca arayıp konuştuğunu belirterek, “O zaman birileri tarafımdan benim aleyhime yönlendirildiğini anladı” ifadesini kullandı.
Peker, açıklamalarına şöyle devam etti:
“Doncu süleymanla ilgili haberler yapmaya başladı, yetmedi süslü sülümanla ilgili çocuk pornosuna özendirmekle alakalı adliyeye gidip şikayet dilekçesi verdi. Doncu süleymanın emriyle bu sabah bu gazeteci arkadaşı polisler gözaltına almışlar. Bu arkadaşa mutlaka destek olmalıyız, eğer biz şimdi ona destek olmazsak yarın sizi doncu sülümanın polisleri almaya geldiğinde size de kimse destek olmaz. Rahat olun cezaevleri ağzına kadar dolu, bütün halkı tutuklayıp cezaevine koyamazlar. Bence şu an karar verme zamanı. Bu arkadaşa toplu olarak destek olmazsak kazanmış olduğunuz psikolojik üstünlüğü yarın kaybedebilirsiniz. ‘Hayata korkusuzca bakanlar, ölümden de cezaevinden de korkmazlar!’ Rahat olun ona destek oldunuz diye sizi tutuklayamazlar.”
İlgili Haberler
- Gazeteciye Peker paylaşımında Erdoğan ve İçişleri Soylu'ya hakaret ettiği iddiasıyla gözaltı
- Sedat Peker'in ismini vermediği kişi adliyede kimi işaret etti?
- Peker'den FETÖ Borsası cinayetiyle ilgili açıklama
- Ekşioğlu'ndan Aleyna Tilki'li milyonluk parti! Sedat Peker 'FETÖ borsası' demişti
- Gözaltına alınan oyuncu Ayşegül Çınar polise kafa atıp Sedat Peker’le tehdit etmiş
- Sedat Peker'in telefon görüşmesini yayınladığı Ekşioğlu'ndan Erdoğan'a isyan: "Bundan sonrası benim için tufan"
Video Haberler
- Fatih'te taksiciler sopalarla birbirine girdi
- Sokakta gezinen dev timsah görenleri şaşırttı
- Görünmez kaza kamerada! Üstüne basınca fark etti
- Habertürk sunucusundan İstanbul Sözleşmesi çıkışı
- İki grubun yumruklu kavgası kamerada
- Skandal görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı
- Beylikdüzü’ndeki skandal görüntüye ceza yağdı
- TEM’deki zincirleme kazada can pazarı: 1 ölü
- İstediği böreği alamayınca satırla saldırdı
- Bakan Varank'ın zor anları
En Çok Okunan Haberler
- Bugün 4'üncü zam haberi geldi
- Tosuncuk neden teslim oldu? Planı ortaya çıktı
- İmamoğlu itiraz etmişti, Soylu geri adım attı!
- Erdoğan'ın şansı kalmadı, her durumda kaybediyor!
- Yakın akrabasından Erdoğan ve AKP'ye sert sözler!
- Süleyman Özışık'tan AKP'yi karıştıracak açıklamalar
- İkinci el araç fiyatlarında son durum
- Erdoğan'ın yakını gözaltına alındı
- Peker'in ismini vermediği kişi adliyede kimi işaret etti
- Almanya'dan Türkiye'ye seyahat kararı