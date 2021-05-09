Süleyman Soylu'nun 'stajyer bakan' sözlerine Meral Akşener’den yanıt
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun "stajyer İçişleri Bakanı" ifadelerine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den yanıt geldi.
İçişleri Bakanı Soylu, geçtiğimiz günlerde Akşener’e yönelik "6 ay yaptı İçişleri Bakanlığı, stajyer İçişleri Bakanı. Kimse kusura bakmasın. Ben siyaset meydanına çıkarsam bu tip sözler ağzımdan ağır çıkar. Biz Akşener'i iyi tanırız. O da bizim kendisini iyi tanıdığımızı bilir" ifadelerini kullanmıştı.
Akşener katıldığı Karar TV canlı yayınında Soylu’nun söz konusu açıklamalarına yanıt verdi. Akşener, " Övünüyorum bu “stajyer bakan” sözünden. Bu stajyer bakan, vesayet odakları ile hem de bir kısmının belinde silah varken, onlara kafa tuttu ama patronunun önünde kafayı eğmedi" dedi.
'TEK ADAM REJİMİ...'
İYİ Partili Akşener, Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan ön incelemeyle ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Akşener, Bakan Soylu'nun İmamoğlu'na "Bence suçlu ama soruşturma izni vermeyeceğim" sözlerine de yanıt vererek şu ifadeleri kullandı:
"Çok vahim bir şey. Hukuk yok, kanun yok demek bu. Tek adam rejiminin yatayda ve aşağıdaki davranış biçimi bu. Trajik bir durum bu. Adaletin ortadan kalktığı... Böyle bir iktidar zihniyetiyle karşı karşıyayız. İşte bütün bunlar tek adam rejiminin Türkiye'yi getirdiği noktadır. Esas mesele şu Fatih Sultan Mehmet Han'a hepimiz saygı göstermek durumundasınız. Bu başka bir şey. Ama türbe tekmelenmiyor, böyle bir şey yok. Türkiye'nin düştüğü bu durumlara yazıktır, günahtır.”
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