Sultangazi'de tartıştığı kardeşini bacağından silahla vurdu

18 Mayıs 2021 Salı, 12:09

Olay, dün akşam saat 21.30 sıralarında Malkoçoğlu Mahallesi 312 Sokak'ta bulunan bir binanın beşinci katında yaşandı. İddiaya göre, F.Ç. ve B.Ç. (25) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine ağabey F.Ç., yanında bulunan silahla kardeşi B.Ç.'ye bir el ateş etti. B.Ç., sağ bacağına isabet eden mermiyle yaralanıp, yere yığılırken, F.Ç., olay yerinden kaçtı. Baba oğlu B.Ç.'ye bez parçasıyla tampon yaptı. Daha sonra B.Ç., apartmanın girişindeki merdivenlere kadar inip ambulansın gelmesini bekledi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan B.Ç., ambulansla hastaneye kaldırıldı. B.Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis her yerde kaçan F.Ç.'yi arıyor.