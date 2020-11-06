Sümela Manastırı tekrar ziyarete kapatıldı

06 Kasım 2020 Cuma, 09:28

Trabzon’un Maçka ilçesindeki tarihi Sümela Manastırı, 22 Eylül 2015 tarihinde restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyarete kapatılmış, restorasyon çalışmalarındaki 2. etabın tamamlamasıyla 29 Temmuz 2020 tarihinde ziyarete açılmıştı.



Manastır, taş düşmelerini önleme çalışmaları kapsamında 31 Ocak 2021 tarihine kadar tekrar ziyarete kapatıldı.

24 endüstriyel dağcı ve 5 mühendisin bulunduğun ekip manastırda çalışmalara devam ediyor.





Çelik halat çekme ve sabitlendirme çalışmalarının yapıldığı manastır, artık çelik tel ağlarının yamaca gerildiği sistem ile korunurken, taş düşmelerini önleme çalışmaları kapsamında 31 Ocak 2021 tarihine kadar kapalı olacak.