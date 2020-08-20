Sümela'ya 'pes' dedirten zam

20 Ağustos 2020 Perşembe, 11:32

Trabzon'da bulunan Sümela Manastırı'na giriş ücreti, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Döner Sermaye İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından 10 TL’den 50 TL’ye çıkarıldı.

Yaklaşık 5 yıldır kapalı olan Manastırın giriş ücretinin fahiş oranda zamla yükseltilmesine turizmcilerden, Maçka esnaflarından ve manastırı gezmeye gelen yurttaşlardan tepkiler yükseldi.

Zamma tepkili olan CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya da şunları söyledi:

OLACAK İŞ Mİ?

"Trabzon'umuzun ve Maçka ilçemizin en önemli turizm merkezlerinden Sümela Manastırı tadilat gerekçesiyle 5 yıldır kapalıydı. Bir yandan tadilat bir yandan korona salgını kıskacındaki turizmcilerimiz ve esnaflarımız bu nedenle büyük sıkıntılar yaşadılar. Yıllardır iş yapamadılar, çok zor durumda kaldılar. Tam işler düzeldi, manastır açıldı, iç turizm canlanır, turizmcilerimiz ve esnaflarımız bir nebze nefes alır diye düşünürken, Sümela Manastırı’na giriş ücretlerinin 10 liradan 50 liraya çıkarıldığını duyduk. 1 kişi 50 TL, 5 kişilik aile 250 TL. Pandemi döneminde olacak iş mi bu?”

İNSANLARA TRABZON'A GELMEYİN Mİ DENMEK İSTENİYOR?

“Ne yapılmak isteniyor? Amaç ne? İnsanlara Trabzon'a gelmeyin mi denmek isteniyor? Böyle bir fiyat artışı olur mu? Biraz makul olun, mantıklı olun! Beceriksizliğiniz yüzünden manastır zaten beş yıldır kapalı kaldı. Turizmcilerimiz ve esnaflarımız büyük sıkıntılar yaşadı. Bırakın bir nefes alsın, biraz iş yapsın bu insanlar. İl Kültür Müdürlüğünü ve bu kararda etkisi olan tüm yetkilileri bu fahiş fiyat artış kararını tekrar gözden geçirmeye ve Sümela Manastırı’na giriş fiyatlarını makul bir seviyeye çekmeye davet ediyorum."



