Sümerbank’ı bünyesinde barındıran Sümer Holding Sayıştay raporunda

05 Ocak 2021 Salı, 06:00

2019 yılı denetim raporuna göre, holding 30 milyon 441 bin 115 TL zarar etti. Sayıştay, holdingde yapılan incelemede 42 personelin ücret ve özlük haklarının holdingde olmasına karşın uzun süredir geçici görevli olarak istihdam edildiğini ortaya çıkardı.

TBMM KİT Komisyonu üyesi ve CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz “Bu durum kuruma zarar olarak yansımaktadır” dedi. Sayıştay Başkanlığı Sümer Holding AŞ 2019 Yılı Denetim Raporu’nu TBMM’ye sundu.

Holdingin dönem sonunda 30 milyon 441 bin 115 TL zararı olduğu belirtilen raporda, “Holding Kadrolarında Yer Alan Bazı Personelin Uzun Bir Süredir Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nda Çalışıyor Olması” adlı bir bölüm de yer aldı.

Raporun bu bölümünde özetle, “Yapılan incelemelerde; holding personelinden biri, 05.02.2004, biri 11.01.2000, biri de 21.07.2016 tarihinden itibaren olmak üzere üç personelin Başbakanlık’ta, birinin 02.08.2017 tarihinden bu yana Maliye Bakanlığı’nda, biri 20.02.2012 tarihinden biri de 29.12.2016 tarihinden itibaren olmak üzere iki personelin TBMM’de, 36 personelin de bazılarının 2004-2005-2006 yıllarından başlamak üzere Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nda olmak üzere 42 personelin ücret ve özlük hakları holding tarafından karşılanmak kaydıyla, uzun süredir geçici görevli olarak istihdam ediliyor” denildi.

UYARILAR DİNLENMEMİŞ

Masrafları holding tarafından karşılanan personelin durumunun yeniden değerlendirilmesi istenen raporda, gerekirse çalıştıkları yere naklinin sağlanması amacıyla ilgili kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunulması önerildi.

Sayıştay, 2018 yılı denetim raporu çerçevesinde yapılan incelemelerde de 39 personelin aynı duruma olduğunu anımsattı.