Sunucu Meral Kaplan kızının kaçırıldığını söyleyerek isyan etti: Süleyman Soylu nasıl bu kadar rahat hareket edebiliyor?

28 Mayıs 2020 Perşembe, 14:57

Sunucu Meral Kaplan, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak eski eşi Erhan Kanioğlu’nun kızlarını kaçırdığını iddia etti. Kaplan," devletim bana nasıl yardım edemez" diyerek isyan etti.

Sunucu Meral Kaplan, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak şunları söyledi:

"Karantina su¨recini fırsat kollayarak, adliyedeki durgunluktan dolayı, babası kızımı kac¸ırmıs¸tır. 20 gu¨ndu¨r hala getirmedi ve hala nerede oldugˆu bilinmiyor. Bodrum Gu¨ndogˆan, I·stanbul Sarıyer civarında kalma durumları var fakat polisler kimse bulamıyor. Kızımla bu sabah go¨ru¨ntu¨lu¨ konus¸tugˆumda tedirgindi. 5 yas¸ındaki bir c¸ocugˆa psikolojik s¸iddet uygulanamaz. 3 senedir ben artık yapılanlardan yoruldum. Polislerin ve kanunların bana yardım edememesinden de.

'SÜLEYMAN SOYLU NASIL BU KADAR RAHAT HAREKET EDEBİLİYOR?'





Kıbrıs vatandas¸ı bir adam kendi u¨lkemde bana bunları yas¸atırken, benim devletim bana nasıl yardım edemez. Beni arayarak gu¨nlerdir karakollardasın, c¸ocugˆunu alamadın diye dalga gec¸en, bos¸una ugˆras¸ma bizi bulmak ic¸in, polisler de kanunlar da elimde diye dalga gec¸en bu adam hakkında sorus¸turma ac¸ıldıgˆı halde; sayın Su¨leyman Soylu nasıl bu kadar rahat hareket ediliyor. U¨lkemiz Teksas’a mı do¨ndu¨.





Kızım telefonda bana, ”anne ben gelemez isem de beni gel al dedi.” Lu¨tfen tu¨m emniyet mu¨du¨rleri dahil yardımlarınızı bekliyorum. Bu son olsun. Bundan sonraki hayatımda imkanım elverdigˆi su¨rece magˆdur kadınların yanında olacagˆım. Allah’a inanıyor ve gu¨veniyorum. Ve gerekli herkesten yardım istiyorum…"





BOŞANMA KARARI ALMIŞTI

Meral Kaplan ve iş insanı Erhan Kanioğlu 2011 yılında nikah masasına oturmuştu. Çift 2015 yılında kızları Eda'yı kucağına almıştı. Meral Kaplan ve Erhan Kanioğlu, 2019 yılında şiddetli geçimsizlikten mahkemelik olmuş ve boşanma kararı almıştı.

