Sunucu Seray Sever'den Boğaziçi paylaşımı

09 Şubat 2021 Salı, 14:07

Fotoğraf: Instagram (@seraysever)

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Prof. Dr. Melih Bulu'ya yönelik protestolar devam ederken, sunucu Seray Sever sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Instagram hesabından Boğaziçi Üniversitesi logosu paylaşan Seray Sever paylaşımına şu notu düştü:

"Ben bir Boğaziçiliyim, Boğaziçi benim, Boğaziçi hepimizin."

Bazı takipçilerin tepki gösterdiği paylaşım, çok sayıda takipçiden ise beğeni aldı.

İşte o paylaşım: