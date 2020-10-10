Süper Lig: Galatasaray: 97 - Beşiktaş: 89
Galatasaray, Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşılaştığı Beşiktaş’ı 97-89’luk skorla mağlup ederek ikinci galibiyetini aldı.
ING Basketbol Süper Ligi’nin 3. haftasında Galatasaray, Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşılaştığı Beşiktaş’ı 97-89’luk skorla mağlup ederek ikinci galibiyetini aldı. Siyah-beyazlılar ise henüz galibiyetle tanışamadı.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Fatih Arslanoğlu xx, Ziya Özorhon xx, Ali Şakacı xx
Galatasaray: Alex Hamilton xx 7, Göksenin Köksal xx 5, Johnathan Williams xxx 15, Ayberk Olmaz xxx 12, R. J. Hunter xx 9, Yiğit Arslan xx 8, Darly Macon xxx 18, Ragıp Berke Atar xx 6, Brock Motum xx 9, Caner Erdeniz x 2
Başantrenör: Ertuğrul Erdoğan
Beşiktaş: Şehmus Hazer xxx 14, Egehan Arna xx 11, Mahmet Yağmur x, Ercan Osmani xxx 24, Alperen Şengün xxx 23, Sadık Emir Kabaca xx 7, Eray Akyüz x, Furkan Haltalı x, Sedat Ali Karagülle x
Başantrenör: Burak Bıyıktay
1. Periyot: 26-24 (Galatasaray lehine)
Devre: 47-48 (Beşiktaş lehine)
3. Periyot: 77-64 (Galatasaray lehine)
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