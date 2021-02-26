Süper Lig heyecanı başlıyor

26 Şubat 2021 Cuma, 09:17

Süper Lig'de 27. hafta maçları oynanacak, TFF 1. Lig, 24. hafta karşılaşmalarıyla devam edecek, Misli.com 2. Lig ve Misli.com 3. Lig'de ise erteleme müsabakaları yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, bu üç ligde haftanın maç programı şöyle:





SÜPER LİG

Bugün:

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 Gençlerbirliği-Yeni Malatyaspor (Eryaman)

19.00 Beşiktaş-Yukatel Denizlispor (Vodafone Park)

27 Şubat Cumartesi:

13.30 Fatih Karagümrük-Aytemiz Alanyaspor (Atatürk Olimpiyat)

13.30 Atakaş Hatayspor-MKE Ankaragücü (Antakya Atatürk)

16.00 Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor (Çaykur Didi)

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir (Antalya)

19.00 Galatasaray-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Türk Telekom)

28 Şubat Pazar:

16.00 Göztepe-Kasımpaşa (Gürsel Aksel)

19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Medical Park)

TFF 1. LİG

Yarın:

16.00 Altınordu-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

19.00 Adana Demirspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Yeni Adana)

28 Şubat Pazar:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Yılport Samsunspor (Aktepe)

16.00 Bursaspor-Akhisarspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

16.00 Eskişehirspor-İstanbulspor (Eskişehir Yeni)

19.00 Giresunspor-Altay (Giresun Atatürk)

1 Mart Pazartesi:

13.30 Tuzlaspor-Adanaspor (Sancaktepe 15 Temmuz)

16.00 Menemenspor-Beypiliç Boluspor (Menemen İlçe)

19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Ankaraspor (Balıkesir Atatürk)

MİSLİ.COM 2. LİG

Beyaz Grup

- 23. Hafta

28 Şubat Pazar:

13.00 Sancaktepe-Hacettepe (Sancaktepe 15 Temmuz)

13.00 Ergene Velimeşespor-Gümüşhanespor (Mustafa Kemal Atatürk)

- 24. Hafta

28 Şubat Pazar:

13.00 Kocaelispor-Afjet Afyonspor (Kocaeli)

MİSLİ.COM 3. LİG

4. Grup

- 21. Hafta

28 Şubat Pazar:

13.00 Bergama Belediyespor-Modafen (Bergama 14 Eylül)