Süper Lig kulüplerinden A Milli Takıma destek
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda bugün Roma’da İtalya ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı'na bir destek de Süper Lig ekiplerinden geldi.
Süper Lig’de mücadele eden takımlar, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla milli takıma, İtalya maçı öncesi destekte bulundu.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın açılış maçında bugün Roma’da İtalya ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Futbol Takımı'na bir destek de Süper Lig ekiplerinden geldi. Milli Takımlar resmi sosyal medya hesabının “Evimiz, ofisimiz, sosyal medya profilimiz... Bugünden itibaren her yerde Ay Yıldızlı bayrağımız dalgalanacak!” paylaşımına ilk olarak Göztepe cevap verdi. “@MilliTakimlar'ın sesine kulak veriyoruz ve biz de profilimizde Ay Yıldızlı bayrağımızı dalgalandırıyoruz. Tüm inancımız ve yüreğimiz sizlerle” diyerek Gaziantep FK’yı etiketledi. Daha sonra ise bu akıma Fenerbahçe, Kasımpaşa, Çaykur Rizespor, Adana Demirspor, Beşiktaş destek verdi.
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