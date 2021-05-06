Süper Lig'de bir ayrılık daha; Sa Pinto da gidiyor!
Gaziantep FK çalıştırıcısı Sa Pinto "Başkanın (Mehmet Büyükekşi) açıklamasının ardından ben de ayrılma kararı aldım" dedi.
Süper Lig’de bir teknik direktör daha takımına veda etmeye hazırlanıyor. Gaziantep FK Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto, sezon sonunda kulüpten ayrılacağını duyurdu.
'BÜYÜKEKŞİ İLE PROJELERİMİZ VARDI'
Ülkesinin basınından A Bola’ya konuşan Portekizli çalıştırıcı, "Başkanın (Mehmet Büyükekşi) açıklamasının ardından ben de ayrılma kararı aldım. Çünkü beni bu göreve getiren oydu ve birlikte projelerimiz vardı” dedi.
PİNTO 3 MAÇI BİTİRİP GİDECEK
Buna karşılık son 3 maçta takımımın başında yer alarak sezonu tamamlayacağını vurgulayan Pinto, “Gaziantep tutkulu taraftarlara sahip fantastik bir takım. Onlara yeni sezonda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
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