Süper Lig'de bir ayrılık daha; Sa Pinto da gidiyor!

06 Mayıs 2021 Perşembe, 08:42

Süper Lig’de bir teknik direktör daha takımına veda etmeye hazırlanıyor. Gaziantep FK Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto, sezon sonunda kulüpten ayrılacağını duyurdu.

'BÜYÜKEKŞİ İLE PROJELERİMİZ VARDI'

Ülkesinin basınından A Bola’ya konuşan Portekizli çalıştırıcı, "Başkanın (Mehmet Büyükekşi) açıklamasının ardından ben de ayrılma kararı aldım. Çünkü beni bu göreve getiren oydu ve birlikte projelerimiz vardı” dedi.

PİNTO 3 MAÇI BİTİRİP GİDECEK

Buna karşılık son 3 maçta takımımın başında yer alarak sezonu tamamlayacağını vurgulayan Pinto, “Gaziantep tutkulu taraftarlara sahip fantastik bir takım. Onlara yeni sezonda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.