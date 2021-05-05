Gaziantep FK'da hem başkan hem teknik direktör görevi bırakacak
Süper Lig'in başarılı ekiplerinden Gaziantep FK'da Başkan Mehmet Büyükekşi ve Teknik Direktör Sa Pinto sene sonu görevlerinden ayrılacaklarını açıkladı.
Büyükekşi, yaptığı yazılı açıklamada, kulübün Süper Lig'e yükselmesinin ardından Onursal Başkan Adil Sani Konukoğlu'dan sonra başkanlığa seçildiğini hatırlattı.
Görev sürelerinin sonuna geldiklerini belirten Büyükekşi, şunları kaydetti:
"Bir Gaziantepli olarak, yıllarca şehrime ve ülkeme daha çok ticari ve ekonomik konularında hizmet eden birisi olarak, geçtiğimiz yıl kulübümüzün başkanlığına seçildim. Kulüp tarihimizin ilk Süper Lig yılını 8. sırada tamamlayıp, şu anda da zorlu pandemi koşullarına rağmen Avrupa hedefleyecek bir konuma gelmeyi başardık. Elbette ki göreve ilk geldiğim gün de belirttiğim gibi bu bir bayrak yarışıdır ve Gaziantep şehrine hizmet aşkıyla yapılan bir görevdir. Yönetim kurulumuzdaki tüm arkadaşlarımızla, şehrimizin önde gelenleriyle 2 yıllık süreçte önemli işler başardığımıza inanıyorum. Kulübümüzün tüzüğü gereği 2 yıl da bir olarak olağan seçimli genel kurul yapılması gerekiyor. Bizler de bu bayrak yarışını tamamladığımızı ve göreve yeni arkadaşların gelerek takımımızın ilerlemesini istiyoruz." dedi.
Olağan seçimli genel kurulun 25 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamaması durumunda da 2 Haziran'da yapılacağını dile getiren Büyükekşi, görev süreleri sona erinceye kadar çalışmaları sürdüreceklerini kaydetti.
TEKNİK DİREKTÖR DE BIRAKTI
Ülkesinden A Bola'ya konuşan konuşan Portekizli teknik adam, kulüp başkanı Mehmet Büyükekşi'nin sezonun bitmesiyle birlikte görevi bırakacağını açıklamasının ardından böyle bir karar aldığını belirtti. Sa Pinto "Beni buraya başkan getirdi o bırakınca bırakmak en doğrusu" dedi.
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