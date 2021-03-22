Süper Lig’de bu sezon 27 teknik adam değişti

22 Mart 2021 Pazartesi, 14:02

31. haftası geride kalan Süper Lig’de teknik direktör değişimi devam ediyor. Son bir hafta içerisinde Karagümrük, Erzurumspor, Kayserispor ve Kasımpaşa teknik direktörleriyle yollarını ayırdı.

Bu dört kulüpten Karagümrük takımın başına Francesco Farioli’yi, Kayserispor ise Hamza Hamzaoğlu’nu getirirken Erzurumspor ve Kasımpaşa yeni teknik direktörlerini açıklamadı.

REKOR KAYSERİSPOR’DA

Sezona Bayram Bektaş yönetiminde başlayan Kayserispor, sonrasında sırasıyla Samet Aybaba, Dan Petrescu ve Uğur Kulaksız’ı takımın başına geçirdi. Hafta sonu yapılan açıklamada ise Uğur Kulaksız’ın yerine Hamza Hamzaoğlu’nu getirildi belirtildi. Tecrübeli teknik adam böylece Kayserispor’un bu sezonki beşinci antrenörü oldu.

6 TAKIM AYNI İSİMLE DEVAM EDİYOR

Süper Lig’de bu sezon sadece beş takım lige başladığı isimle devam ediyor. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ile birlikte Alanyaspor, Hatayspor ve Sivasspor bu sezon ligde teknik direktör değişikliğine gitmeyen takımlar oldu.



