Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'in 25'inci haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre ligde haftanın hakemleri şöyle:
Bugün:
19.00 Çaykur Rizespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Cüneyt Çakır
Yarın:
13.30 Hes Kablo Kayserispor-MKE Ankaragücü: Halil Umut Meler
16.00 Trabzonspor-Gaziantep: Zorbay Küçük
19.00 Fatih Karagümrük-Fenerbahçe: Halis Özkahya
14 Şubat Pazar:
13.30 İttifak Holding Konyaspor-Yukatel Denizlispor: Hüseyin Göçek
16.00 Göztepe-Medipol Başakşehir: Ümit Öztürk
16.00 Atakaş Hatayspor-Aytemiz Alanyaspor: Turgut Doman
19.00 Galatasaray-Kasımpaşa: Erkan Özdamar
15 Şubat Pazartesi:
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Yeni Malatyaspor: Serkan Tokat
19.00 Gençlerbirliği-Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu
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