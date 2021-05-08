Nefesler tutuldu! Süper Lig'de kritik hafta...

08 Mayıs 2021 Cumartesi, 13:37

Süper Lig’in 40. haftasında bugün 10 karşılaşma oynanacak.

Süper Lig’de 39 hafta sonunda topladığı 81 puanla liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 5, bugünkü rakibi Galatasaray'ın ise 6 puan önünde bulunuyor.

Süper Lig’de istediği başarıyı yakalayamayan Yukatel Denizlispor, bu sezon elde ettiği 28 puanla küme düşmeyi garantileyen ilk takım olmuştu. Bu akşam oynanacak karşılaşmalar küme düşme hattında olan dört takım için büyük önem taşıyor.

BEŞİKTAŞ ŞAMPİYONLUĞU GARANTİLEYEBİLİR

Ligde Fenerbahçe'nin 5 puan önünde olan Beşiktaş, bugünkü derbiyi kazanır, sarı lacivertli ekip Ankara'da puan kaybederse şampiyonluğunu ilan edecek. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kazandığı senaryoda ise şampiyonluk yarışı son haftaya taşınacak.

Beşiktaş, Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak derbiyi kazanması halinde 75 puanla 3. sırada yer alan Galatasaray’ın şampiyonluk ihtimalini bitirmiş olacak.

FENERBAHÇE ANKARA DEPLASMANINDA

76 puanla ligde ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, küme düşme hattındaki Ankaragücü ile karşılaşacak. Fenerbahçe, Ankaragücü’ne mağlup olur ve derbi berabere biterse Beşiktaş şampiyonluğu ulaşacak.

Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında kalmak için bu akşam kazanmak zorunda. Sarı-lacivertli takım Ankaragücü'nü mağlup ederse derbi sonucuna bakılmaksızın şampiyonluk şansını sürdürecek.

SÜPER LİGE VEDA EDEN TAKIMLAR BELLİ OLABİLİR

Bu sezon lig de istediği performansı gösteremeyen Yukatel Denizlispor, lige veda eden ilk takım olmuştu. Süper Lig'de Ankaragücü 38 puanla 18., BB Erzurumspor 37 puanla 19., Gençlerbirliği 35 puanla 20. sırada yer alıyor. Bugün sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak Erzurumspor, sahadan mağlup ayrılır, Kayserispor ya da Ankaragücü galibiyet alırsa Erzurumspor'un küme düşmesi kesinleşecek.

Küme düşme hattında yer alan bir diğer takım Gençlerbirliği ise Karagümrük deplasmanında üç puanla ayrılıp diğer maçların sonucunu bekleyecek. Başkent temilsilcisi Karagümrük'e mağlup olur, Yeni Malatyaspor berabere kalır, Kayserispor ve Kasımpaşa sahadan galibiyetle ayrılırsa Gençlerbirliği lige veda edecek. Bu ihtimaller dışında alınacak sonuçlarda Gençlerbirliği Süper Lig'de kalma şansını son haftaya taşıyacak.

Süper Lig’in 40.haftasında saat 20.30 başlayacak karşılaşmaları şu şekilde:

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kasımpaşa (Erzurum Kazım Karabekir)

Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir (Yeni 4 Eylül)

Hes Kablo Kayserispor-Gaziantep (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

Çaykur Rizespor-Helenex Yeni Malatyaspor (Çaykur Didi)

Atakaş Hatayspor-Yukatel Denizlispor (Antakya Atatürk)

Fatih Karagümrük-Gençlerbirliği (Başakşehir Fatih Terim)

Göztepe-İttifak Holding Konyaspor (Gürsel Aksel)

Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor (Medical Park)

MKE Ankaragücü-Fenerbahçe (Eryaman)

Galatasaray-Beşiktaş (Türk Telekom)