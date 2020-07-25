Süper Lig’de perde kapanıyor

25 Temmuz 2020 Cumartesi, 15:52

Medipol Başakşehir’in şampiyonluğunun ardından Süper Lig’de gözler küme düşme hattına çevrildi. Geride kalan 33 haftada küme düşmesi kesinleşen tek takım Ankaragücü olurken, Denizlispor, Rizespor, Yeni Malatyaspor ve Kayserispor arasındaki kümede kalma mücadelesi sürüyor.

35 puanla 14. Sırada bulunan Denizlispor’u, aynı puanla Rizespor takip ediyor. 32 puanla 16. Sırada olan Yeni Malatyaspor’u yine aynı puanla Kayserispor takip ediyor.

KÜMEDE KALMA İHTİMALLERİ

Mevcut tabloda Denizlispor ve Rizespor’un 1 puan alması durumunda iki ekip de Süper Lig’de kalmayı garantileyecek. Denizlispor evinde küme düşmesi kesinleşen Ankargücü’nü ağırlayacak. Rizespor ise, ligi 7. sırada tamamlaması kesinleşen Fenerbahçe’ye konuk olacak. Yeni Malatyaspor evinde Gaziantep Futbol Kulübü’nü, Kayserispor ise Trabzonspor’u ağırlayacak.

Küme düşme potasındaki 4 takımın eşit puanla sezonu tamamlaması durumunda 4’lü averaj baz alınacak ve Malatyaspor ile Denizlispor küme düşecek.

Malatyaspor, Rizespor ve Denizlispor’un eşit puanda ligi tamamlaması durumunda Malatyaspor lige veda edecek taraf olacak.

Kayserispor, Rizespor ve Denizlispor eşit puana sahip olursa Rizespor lige veda edecek.

AVRUPA KUPALARINA KATILMA MÜCADELESİ

Başakşehir, şampiyonluğunu ilan ederek UEFA Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılma hakkı elde etti. UEFA’dan men cezası alan Trabzonspor’un CAS’a açtığı itiraz davasının olumsuz sonuçlanması durumunda Karadeniz ekibi ligi kaçıncı sırada tamamlarsa tamamlasın Avrupa vizesini sıralamada kendinden sonra gelen takıma devredecek. Trabzonspor, ligin son haftasında kümede kalma mücadelesi veren Kayserispor’a konuk olacak.

Sivasspor, Göztepe deplasmanından 3 puanla dönüp Şampiyonlar Ligi için ön eleme hakkı elde etmek istiyor. Dördüncü sıradaki Beşiktaş, Avrupa Ligi’ne katılma hakkını garantilerken, Gençlerbirliği deplasmanından 3 puanla dönüp Sivasspor’un puan kaybetmesini bekleyerek Şampiyonlar Ligi’nde ön eleme şansını kolluyor.

Maç fazlasıyla 5. sırada bulunan Galatasaray’ın hemen arkasında, Alanyaspor bulunuyor. Akdeniz ekibi Konyaspor’un konuğu olacak. Alanyaspor, Konya deplasmanından 3 puanla dönerse ligi Galatsaray’ın önünde 5. sırada tamamlayacak ve Avrupa Ligi’ne katılma hakkını elde edecek.

Süper Lig'de 34. hafta maçları şöyle:

21.00 Göztepe-Demir Grup Sivaspor (Gürsel Aksel)



21.00 Gençlerbirliği-Beşiktaş (Eryaman)



21.00 Yukatel Denizlispor-MKE Ankaragücü (Denizli Atatürk)



21.00 İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Konya Büyükşehir Belediye)



21.00 Hes Kablo Kayserispor-Trabzonspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)



21.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Gaziantep FK (Yeni Malatya)



21.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker)