Süper Lig'de şampiyonluk bahis oranlarında ilginç ayrıntı

08 Haziran 2020 Pazartesi, 15:41

Koronavirüs pandemisi nedeniyle ara verilen Süper Lig’in başlamasına 5 gün kala iddaa Risk Yönetimi şampiyonluk oranları güncellendi. Trabzonspor’un 2.65’lik oranı değişmedi ve favori olmayı sürdürdü. Galatasaray ve Başakşehir’in oranları ise 2.90’dan 3.00’e çıkarıldı.

Süper Lig’in 4. sırasında bulunan Sivasspor’un oranı ise 13.00’ten 12.00’ye düştü. Beşiktaş’ın 35.00, Fenerbahçe’nin 150.00 olan oranları değişmedi. Alanyaspor’un oranı ise 150.00’den 200.00’e yükseltildi. Oran verilen son takım ise 5000.00 ile Göztepe oldu. Trabzonspor'un oranının değişmemesi ilgi çekti.

İŞTE ŞAMPİYONLUK ORANLARI:

2.65 Trabzonspor

3.00 Başakşehir

3.00 Galatasaray

12.00 Sivasspor

35.00 Beşiktaş

150.00 Fenerbahçe

200.00 Alanyaspor

5000.00 Göztepe

‘Sezonu ilk 2’de bitirir’ bahsinin de yeni oranları belli oldu. İşte oranlar…

1.35 Trabzonspor

1.45 Galatasaray

1.45 Başakşehir

18.00 Beşiktaş

75.00 Fenerbahçe

100.00 Alanyaspor

3000.00 Göztepe

MAÇ MAÇ SÜPER LİG’DE 27. HAFTANIN İDDAA ORANLARI

Koronavirüs nedeniyle verilen aranın ardından devam edecek olan Süper Lig’de 27. haftanın iddaa oranları da duyuruldu.

İşte maç maç oranlar…

Fenerbahçe 1.22 – 4.50 – 6.75 Kayserispor

Göztepe 2.90 – 3.10 – 1.90 Trabzonspor

Başakşehir 1.70 – 3.15 – 3.35 Alanyaspor

Beşiktaş 1.35 – 3.75 – 5.20 Antalyaspor

Yeni Malatyaspor 1.95 – 3.15 – 2.70 Kasımpaşa

Gençlerbirliği 2.15 – 2.80 – 2.60 Konyaspor

Gaziantep 1.75 – 3.15 – 3.20 Ankaragücü

Rizespor 3.90 – 3.30 – 1.55 Galatasaray

Sivasspor 1.38 – 3.50 – 5.10 Denizlispor