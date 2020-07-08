Süper Lig'de yeni sezon takvimi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 2020-2021 sezonu takvimi belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
08 Temmuz 2020 Çarşamba, 17:38
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Türkiye Futbol Federasyonu bugün yaptığı toplantıda 2020-2021 sezonunun başlangıç tarihini belirledi. Kulüpler birliği yeni sezonun Eylül ayında başlamasını istemiş, Şenol Güneş ise Ağustos ayında başlamasını istemişti. Verilen kararda, Spor Toto Süper Lig 2020-2021 sezonu 11 Eylül'de başlayacak.


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