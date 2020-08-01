Süper Lig'in 'En'leri

01 Ağustos 2020 Cumartesi, 09:02

Türkiye Futbol Federasyonu, 2019-2020 sezonuna ilişkin istatistiki verileri resmi internet sitesinden yayınladı. Yayınlanan verilerde dikkat çeken ayrıntılar yer alıyor. İşte yayınlanan istatistiklerdeki dikkat çeken detaylar…

İÇERİDE BAŞAKŞEHİR, DIŞARIDA TRABZONSPOR

Süper Lig’i 69 puanla şampiyon tamamlayan Başakşehir, kazandığı 69 puanın 40’ını kendi evinde elde etti. Deplasman karnesi de kötü olmayan turuncu lacivertliler dış sahada sıralamasında Trabzonspor’un ardından ikinci sırada yer aldı. Trabzonspor, 33 puanla dış sahada en çok puan kazanan takım oldu.

EN ÇOK FORMA GİYEN OYUNCULAR

34 hafta süren lig maratonunda en çok forma giyen oyuncular Yeni Malatyaspor’un file bekçisi Farnolle, Sivasspor’un stoperi Appindangoye ve Gaziantep Futbol Kulübü’nün savunma oyuncusu Toşca oldu. Bu üç isim 34 haftanın tamamında 90 dakika sahada kalarak 3060 dakika boyunca takımlarının formasını terletti.

En çok forma giyen oyuncular arasında Toşca’nın ilginç bir istatistiği göze çarpıyor. 2019’un temmuz ayında bonservis ücreti ödenmeden Gaziantep Futbol Kulübü’ne transfer edilen 28 yaşındaki stoper forma giydiği 34 maçta hiç kart görmeyerek Süper Lig’in bu sezon en centilmen ismi oldu. Rumen futbolcunun oynadığı bölge stoper olmasına rağmen kartsız bir şekilde sezonu kapatması büyük başarı olarak değerlendirildi.

Teknik direktör Sumudica, Toşca’nın transferinde pay sahibi olduğunu belirterek “Kendisi önceden beri tanıdığım bir oyuncu. Buraya bonservissiz getirdik. Şimdi ise İspanya’dan 1,5 milyon avroluk teklif var” ifadelerini kullandı.

EN ÇOK GOL VE AVERAJ FIRTINA’DAN

Süper Lig’de en çok gol atan takım 76 golle Trabzonspor olurken, bordo mavili ekibi sırasıyla 65 golle Başakşehir, 61 golle Alanyaspor, 59 golle de Beşiktaş takip etti. Bordo mavili ekip aynı zamanda 34 averajla ligin en yüksek averajına sahip takımı olmayı başardı.

Bu sezon en az gol sevinci yaşayan takımlar ise 31’er golle Ankaragücü ve Denizlispor oldu.

Kalesinde en çok gol gören takım 58 golle Kasımpaşa olurken, İstanbul ekibini sırasıyla 57 golle Rizespor ve 56 golle küme düşen Ankaragücü takip etti.

EN ÇOK GOL MAÇIN SON 15 DAKİKASINDA GELDİ

Bu sezon toplam 875 gol atılan Süper Lig’de en çok gol atılan dakika aralığı 223 golle 75-90+ arası oldu. Atılan 223 golün 78’i uzatma dakikalarında geldi. En çok gol sevinci yaşanılan uzatma dakikası 14’er golle 90+1 ve 90+3 olduğu belirtilirken, En çok gol atılan dakika ise 16 gol ile 70’inci dakika olarak belirtildi.

Süper Lig’de maçların,

1-15’inci dakikaları arasında 96 gol

16-30’uncu dakikaları arasında 112 gol

31-45+ dakikaları arasında 156 gol

46-60’ıncı dakikaları arasında 125 gol

61-75’inci dakikaları arasında 153 gol atıldı.

Süper Lig’de en çok gol sevinci yaşanılan hafta 37 golle 17’nci hafta olurken, en az gol atılan hafta 14 golle 26’ncı hafta oldu.

EN ÇOK KAFA GOLÜ ALANYA VE TRABZON’DAN

Süper Lig’de bu sezon atılan gollerin 139’u kafa ile kaydedildi. Bu alanda zirveyi 15’er golle Trabzonspor ve Alanyaspor paylaşıyor. Karadeniz ve Akdeniz ekibini 12 golle Beşiktaş takip ederken, ligde en az kafa golü atan takımlar ise 4’er golle Galatasaray, Konyaspor ve Gençlerbirliği oldu.

KALELERİ ŞAŞIRDILAR

Bu sezon ligdeki 13 takım kendi ağlarına 21 gol bırakırken, 4 gol ile Konyaspor kendi kalesine en çok gol atan takım oldu.

SÜPER LİG’İN KRALI SÖRLOTH

Trabzonspor’un Norveçli forveti 24 golle sezonu gol kralı olarak kapatırken, hemen ardından 22 golle Papis Cisse ve 16 golle Adis Jahovic geldi. Sezonun asist kralı ise 12 asistle Edin Visca oldu. Visca’yı 10’ar asistle Caner Erkin ve Ömer Bayram takip etti. Sörloth, Süper Lig tarihinde Trabzonspor formasıyla bir sezonda resmi maçlarda en çok gol atan oyuncu unvanını da ele geçirdi.

Trabzonspor, Norveçli yıldızı C. Palace’dan 750 bin avro karşılığında 2 yıllığına kiralamıştı. Satın alma opsiyonu Trabzonspor’da olan yıldız futbolcunun bedeli ise 6 milyon avro. 25 yaşındaki forvetin, 2020-2021 sezonundaki müsabakaların yarısında forma giymesi durumunda satın alma opsiyonu otomatik olarak devreye girecek. Trabzonspor’un 6 milyon avro’luk opsiyonu kullanarak, parlattığı yıldızını daha yüksek bir bedele satması bekleniyor.

TAKIMI KÜME DÜŞTÜ AMA EN ÇOK KURTARIŞ YAPAN O

Süper Lig’de kaleciler arasında ilginç bir istatistik göze çarptı. Süper Lig’in en çok kurtarış yapan kalecisi 123 kurtarışla küme düşen Kayserispor’un kalecisi Lung oldu. Lung’u sırasıyla, 113 kurtarışla Uğurcan Çakır ve 101 kurtarışla Farnolle takip etti. Bu sezon 29 maçta forma giyen Lung, kalesinde 55 gol gördü. Lung, yediği gollerden çok yaptığı kurtarışlarla gündeme gelmeyi başardı.

Kurtarış yüzdesi en yüksek kaleci ise Galatasaray’ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera oldu, yıldız kaleci %81,9 kurtarış yüzdesiyle sezonu lider tamamladı. Muslera forma giydiği 26 maçta kalesinde 20 gol gördü. Muslera varken Galatasaray’ın maç başına yediği gol ortalaması 0,76 iken, Muslera’nın yokluğunda bu ortalama 2,62’ye yükseldi.

FENERBAHÇE KÜME DÜŞTÜ! BAŞAKŞEHİR YİNE ŞAMPİYON

Süper Lig’in 2019-2020 sezonu centilmenlik tablosunda Fenerbahçe ve Gençlerbirliği son sırayı paylaştı. 34 haftada toplam 1.333 sarı kart çıkarken, doğrudan kırmızı kartta bu sayı 45 oldu. İkinci sarı kartla beraber toplam 98 tane kırmızı kart çıktı. Süper Lig’de 11 kırmızı kartla en çok kırmızı kart gören takım Fenerbahçe oldu. Bu kırmızı kartların 5’i doğrudan çıkarken 6’sı ikinci sarı karttan oldu.

Medipol Başakşehir, 34 haftalık Süper Lig maratonunda centilmenlik tablosunda da şampiyon oldu. Turuncu lacivertli ekip, sadece 63 sarı kart görürken, 1 de doğrudan kırmızı kart gördü. İstanbul ekibinin ikinci sarı kartla beraber gördüğü kırmızı kart sayısı ise 3 oldu.

EN FAZLA DÜDÜK ÇALAN HAKEMLER

Süper Lig’de geride bıraktığımız sezonda en fazla görev alan hakem 21 maçla Cüneyt Çakır oldu. Cüneyt Çakır’ı sırasıyla 20’şer maçla Fırat Aydınus, Halil Umut Meler ve Ali Şansalan takip etti.

Hakemler arasında Halil Umut Meler, kart konusunda futbolculara acımadı. 110 sefer sarı kartına başvuran Meler, 7 kez de doğrudan kırmızı kartını kullandı. Meler aynı zamanda penaltı konusunda bonkör davranarak 12 kez beyaz noktayı gösterdi.

Fırat Aydınus, 70 kez sarı kartına başvurmasına rağmen ikinci sarı kartını kullanma gereği duymadı. Aydınus, 3 sefer doğrudan kırmızı kart gösterdi.