Süper muhaliflere süper düşmanlar!

21 Mayıs 2020 Perşembe, 19:41

Pek çok dilde yayınlanan ve ona dünya çapında bir ün kazandıran Ay Günlüğü Serisi ile tanıdığımız yazar Marissa Meyer; yeni distopyası Muhalifler serisinin aynı adlı ilk kitabı, ana kahraman Nova’nın kitabın evrenini ortaya koyan çocukluğuna dair bir anıyla başlıyor. Bu dünyada bazı insanlar özel güçlere sahip olabiliyorlar ve onlara dâhiler adı veriliyor.

Dâhilik doğuştan gelebildiği gibi hayatın bir noktasında yaşanan duygusal veya fiziksel bir tetikleyici de bu güçlerin açığa çıkmasına sebep olabiliyor. Nova, doğuştan dâhiliğe sahip bir çocuk ve fiziksel temasa geçtiği insanları uyutabiliyor.

MUHALİF OLMAK MI? ANARŞİYİ SEÇMEK Mİ?

Ailesi ile, güç savaşları yüzünden kaosa sürüklenmiş bir dünyada hayatta kalmaya çalışıyorlar. Ve kendilerine Muhalifler adını vermiş olan bir topluluğa sonsuz güven içindeler. Bu topluluk adaleti sağlamayı ve kaosu önlemeyi görev edinmiş süper güçlü dâhilerden oluşuyor.

Nova, henüz daha altı yaşındayken ebeveynlerinin ve küçük kardeşinin gözlerinin önünde öldürülmesine tanıklık ediyor. Bu olay küçük Nova’nın kalbini, ailesi vahşice öldürülürken yardıma gelmeyen Muhaliflere karşı dizginlenemez bir öfkeyle dolduruyor.

Bu korkunç katliamın yaşandığı gün küçük Nova’yı amcası Alec buluyor ve himayesine alıyor. Alec - bilinen adı ile Anarşinin Ası - ise Muhaliflerle savaşan bir topluluğun lideri. Bu andan itibaren Nova, kendini dâhilerden oluşan ve kendilerine Anarşistler diyen bu topluluğun içinde buluyor. Anarşistlerin amacı ise Muhalifleri dünyadan kazımak ve yeniden özgür olmak.

AŞK, İNTİKAM, ADALET...

Nova genç bir kadına dönüştüğünde artık Anarşistlerin en sağlam üyelerinden biri ve Muhalifleri ortadan kaldırmak için düzenlenen tüm planların bir parçası oluyor. Anarşistler intikam istiyorlar ama sayıca oldukça azlar. Nova’nın dâhiler arasındaki lakabı Kâbus fakat onu gerçek adı ve yüzü ile yalnızca Anarşistler tanıyor. Nova da bu durumu bir avantaja çevirip Muhaliflik seçmelerine katılıyor ve onların arasına sızıyor. İşte o andan itibaren kitabın yolculuğu gerçek anlamda başlıyor. İntikam arzusuyla yanıp tutuşan bir Anarşist olan Nova’nın kendini bir anda Muhaliflerin arasında bulması ve burada oldukça iyi karşılanması onu sersemletiyor.

Serinin ikinci kitabı olan Düşmanlar’da duygusal ikilemleri ile boğuşan Nova’ya tanıklık ediyoruz. Muhaliflerin liderlerinin oğlu olan Adrian ile aralarında gelişen romantizm, Nova’nın avantaj elde etme planının bir parçası mı? Yoksa gerçekten bu yetenekli genç adama karşı bir şeyler hissediyor olabilir mi? Peki büyük gün geldiğinde Nova kimin tarafını tutacak? Kendisini koruyup büyüten Anarşistlerin mi, kısa sürede ailesi olan Muhaliflerin ve aşkının mı?

SUPERNOVA!

Karakterlerin sahip olduğu güçlerin biçimleri ve bunların ortaya çıkış şekli oldukça etkileyici. Çoğu karakter travmalarının bir süper güce evrilmesini sağlıyor. Seri okurlara haklı olmanın, iyi olmanın ve gerçek adaletin ne olduğunu sorgulatıyor.

DEX Kitap, Muhalifler ve Düşmanlar’ın ardından serinin üçüncü kitabı Supernova’nın çok yakında raflarda yer alacağını müjdeledi. Bu romanda, Nova’nın ortadan kaldırmaya hayatını adadığı süper kahramanlardan birine dönüşme hikâyesini göreceğimiz. Sırlar, gerçek kimlikler açığa çıkacak mı? Peki gerçekten haklı olan taraf kim? İntikam mı galip gelecek, adalet mi?

Muhalifler / Marissa Meyer / Çeviren: Bilge Nihal Zileli Alkım / DEX Kitap / 592 s.

Düşmanlar / Marissa Meyer / Çeviren: Serkan Göktaş / DEX Kitap / 692 s.