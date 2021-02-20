20 Şubat 2021 Cumartesi, 00:31

ÇOKLU ZEKÂ TEORİSİ

“Her şeyin başı eğitim, eğitimi eğlenceli kitapla destekle!”

Bazı çocuk kitaplarıyla doğrudan doğruya anne babaların tanışması gerekir. Mehmet Esabil Yurdakul’un hazırladığı Süper Zekâ Oyunları (Pia Yayınları) isimli çalışması, o kitaplardan biri.

Daha önce Akıl Oyunları, IQ’nu Yükselt adlı kitapları yayınlanan Yurdakul, uzun yıllar yurtdışında diplomat olarak çalıştı. Almanya ve ABD’de de kitapları çıkan; bir süre Esabil Zekâ Oyunları adlı dergiyi de yayımlayan Yurdakul’un yeni kitabı Süper Zekâ Oyunları. Kitap, hem içindeki zekâ oyunları hem de kitabın çizimleri açısından rengârenk.

Süper Zekâ Oyunları; ilkokulun her bir sınıfı için, birden dörde kadar ayrı ayrı hazırlanmış. “Çoklu zekâ” teorisine uygun hazırlanmış her bir kitapta sözel, matematiksel, görsel ve sosyal zekâyı harekete geçirici neşeli oyunlar, zevkli bulmacalar var. MEB İlkokul Matematik ve Türkçe Programı da dikkate alınarak hazırlanan kitaplarda, programlardaki kazanımları destekleyici oyunlar da yer alıyor.

'ÖĞRENİYORUM’ KİTAPLARI

Pia Çocuk, Süper Zekâ Oyunları’nın yanı sıra öğrenmeyi destekleyici üç ayrı dalda Bahar Sarıkaya’nın hazırladığı üç kitap daha yayımladı: Harfleri Öğreniyorum, Sayıları Öğreniyorum, İngilizce Öğreniyorum.

Harfleri Öğreniyorum; birinci sınıfların ilk okuma yazma öğrenimi sürecinde, çocukların sesleri ve harfleri kavramalarına yardımcı olmayı hedefliyor. Kitapta harfler alfabetik sırayla ele alınıyor ve ilgili kazanımlara yeterince yer veriliyor. Ayrıca yazma alıştırmaları da var. Son yirmi sayfa eğlenceli eşleştirmelere ve boyamalara ayrılan kitap dolu dolu bir alıştırma-pekiştirme kitabı.

Sayıları Öğreniyorum; birden yirmiye kadar sayıları kapsıyor. Önce rakamlar tanıtılmış. Rakam yazma çalışmaları için alıştırma sayfaları bulunuyor. On içinde toplama, çıkarma alıştırmalarına ve problem çözme çalışmalarına geçilip; öğrenilen sayılar yirmiye ulaştığında bu işlemler yirmi içinde tekrar ele alınıyor. İlkokul Birinci Sınıf Matematik Programı’ndaki kazanımlarla ilgili çeşitli çalışma örneklerinin de bulunduğu yapıtta onluk, birlik; bütün, yarım; kenar, köşe; uzun, kısa; hafif, ağır kavramlarıyla birlikte saat okuma ve örüntüler de sunuluyor.

İngilizce Öğreniyorum; yeni başlayanlar için temel düzeyde İngilizce tekrar alıştırmaları içeriyor. Temel kavramlara yer verilen kitapta bolca tekrar var. Öğrenmede tekrarın önemini bilen ebeveynler, bu üç kitabın, çocukların eğitimleri için ne kadar yararlı olacağını fark edecekler.