Süpermen çizgi romanı 3,25 milyon dolara satıldı
Süpermen'in ilk kez sahneye çıktığı 1938 yılına ait bir çizgi romanın nadir bir baskısı, 3,25 milyon dolara satıldı. Çizgi romanın sahibinin sadece üç yıl sonra 1 milyon dolar kâr ettiği ifade edilirken, alıcının ismi açıklanmadı.
Çevrimiçi müzayede evi ComicConnect.com tarafından satışa çıkarılan 1938 yılına ait Süpermen çizgi romanı rekor fiyattan alıcı buldu.
Piyasaya 1938 yılında çıkan Action Comics #1 isimli çizgi roman o dönem 10 cente satılırken, şu anda dünyanın en değerli çizgi romanı konumunda bulunuyor.
Çizgi roman, Süpermen'in kökenlerinin hikayesini içerirken, süper kahramanların türünün başlangıcı olarak kabul ediliyor. Çizgi romanda, Süpermen'in başka bir gezegenden dünyaya nasıl geldiği ve nasıl Clark Kent kimliğine büründüğünü anlatıyor.
100 KOPYASININ VAR OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR
ComicConnect.com tarafından yapılan açıklamada, bu özel kopyanın mükemmel durumda olduğunu belirtildi. Çizgi romanın yalnızca 100 kopyasının hala var olduğu düşünülüyor.
ComicConnect.com'un ortağı Vincent Zurzolo ise yaptığı açıklamada, "Bu gerçekten süper kahraman türünün başlangıcı" ifadelerini kullanarak, çizgi romanın yüzbinlerce nüshasının 1938'de basıldığını belirtti.
BAŞKA BİR KOPYA 2014’DE 3.2 MİLYON DOLARA SATILMIŞTI
Çizgi romanın sahibinin sadece üç yıl sonra 1 milyon dolar kar ettiği ifade edilirken, alıcının ismi ise açıklanmadı. 2014 yılında ise aynı çizgi romanın bir başka kopyası ise eBay'de 3,2 milyon dolara satılmıştı.
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