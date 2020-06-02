Sürgünlere karşı Ankara'ya yürüyüş başladı

02 Haziran 2020 Salı, 13:21

Birleşik Taşımacılık İş Sendikası (BTS) TCDD Genel Müdürlüğü tarafından alınan kararla 100’den fazla çalışanın sürgün edilemesini protesto etmek amacıyla Ankara'ya bugün yürüyüş başlattı. Yürüyüş İstanbul, Diyarbakır, Adana ve İzmir'den eş zamanlı olarak başlatıldı.

Kendi isteği dışında görev yerleri değiştirilen çalışanlardan 15’i sendika üyesisi iken aralarında sendikanın Merkez Yürütme Kurulu üyesi ve eski Genel Başkanı, Şube Başkanı ve İşyeri Temsilcileri ile birlikte kendisi ve aile bireyleri arasından kanser, felçli ve ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayacak durumda olan kişiler bulunuyor. Yürüyüşün sonunda Ankara'da TCDD Genel Müdürlüğü önünde bir basın açıklaması yapılarak, TCDD Genel Müdürü ile görüşme gerçekleştirilecek.

Sendikadan yürüyüşe ilişkin yapılan açıklamada, "Sendikamız tarafından hukuka aykırı ve ayrımcı kararın geri alınması amacıyla; kamuoyu oluşturmak, ilgili kurumlara sesimizi duyurmak ve toplumu bilgilendirmek üzere ”SÜRGÜNLER GERİ ALINSIN!” adı altında demiryollarında yürüyüş kararı alınmıştır.

Yürüyüşümüz 2 Haziran 2020 Salı günü İstanbul, İzmir, Adana ve Diyarbakır’dan başlayacak olup güzergah üzerindeki Gar ve İstasyonlar ziyaret edilerek 4 Haziran 2020 tarihinde Ankara’da TCDD Genel Müdürlüğü önünde saat 11.30’da yapacağımız basın açıklaması ile tamamlanmasının ardından TCDD Genel Müdürü ile görüşme gerçekleştirilecektir" denildi.

DİYARBAKIR'DA BAŞLAYAN YÜRÜYÜŞE ENGELLEME

Sendika ayrıca Diyarbakır yürüyüş kolunun engellendiğini de duyurdu. Sendikadan şu açıklama yapıldı:

"Yürüyüş kollarımızdan Diyarbakır yürüyüş kolumuz bugün sabah Diyarbakır Şubemiz tarafından basın açıklamasının yapılmasının ardından Elazığ’a gitmek üzere yola çıkmış, ancak Elazığ’ın Maden ilçesi girişinde Kaymakamlık kararıyla durdurulmuşlar ve geçişleri engellenmektedir.

Bu karar; anayasaya, yasalara ve sehayat özgürlüğüne aykırı olup, yürüyüş kolunda yer alan üye ve yöneticilerimizin yürüyüşümüz önündeki engellerin kaldırılmasını bekliyoruz."