Suriye Türk Lirası kullanmaya başladı: Merkez Bankası'ndan açıklama

25 Haziran 2020 Perşembe, 08:39

Kaosun ve şiddetin 9 yılı aşkın bir süredir bitmediği Suriye'de gündem Türk lirası... Özellikle İdlib başta olmak üzere ülkenin kuzeyindeki birçok bölgede Türk lirası kullanımının Suriye poundu kullanımını geçmesi uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu.

ABD’nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal, Suriye’nin kuzeyinde Türk lirası kullanımının Suriye poundunu geçtiğini yazarak, bölgede yaşayan birçok insanın ekmek alırken, benzin doldururken ya da gündelik yaşamındaki diğer harcamalarını yaparken Türk Lirası kullanmaya başladığını yazdı.

Cihatçıların kontrolündeki İdlib’de TL kullanılmaya başlandıCihatçıların kontrolündeki İdlib’de TL kullanılmaya başlandı

Gazete, birçok işletmenin Türk Lirası'na geçiş yaptığını yazarken gazeteye konuşan ve İdlib’de yaşayan yazılım mühendisi Malek Tarboush, “Yemek yediğim restoranda Türk Lirası kabul ettiklerini görünce şok oldum” dedi.

Tarboush, “Türk Lirası'nın artık kalıcı olarak değiştirildiğini görüyorum. Suriye poundu artık eskisi gibi geri dönemez” ifadesini kullandı.

Türk Lirasının kullanımı Suriye’de gündelik hayatın içine girdi. Reuters’ın arşiv fotoğrafında Suriyeliler ekmek alırken TL kullanırken görülüyor.

MERKEZ BANKASI DAHİL OLMADI

Sözcü'nün aktardığı habere göre, Ankara yönetiminin Suriye’de kontrol altında olduğu bölgelerde Türk lirasını piyasaya sürmesinin Suriye’nin ekonomik belirsizliğinden yararlanmak için olduğunu öne süren Wall Street Journal gazetesi, hükümetle yakın olan düşünce kuruluşu SETA yetkilileri ile de konuştu.

SETA’da görevli Ömer Özkızılcık, “Ankara Türk liralarını İdlib’e ve Suriye’nin kuzeyindeki diğer bölgelere geçen ay gönderdi. Türk lirası döviz bürolarına ve postahanelere gönderildi. Suriyeliler Suriye poundu ve bazen de ABD dolarını Türk lirasına değiştirmeye başladılar” dedi.

Özkızılcık’ın bu açıklamasına rağmen Türkiye Ekonomi Bakanlığı, Ankara’nın Türk lirasını nasıl gönderdiğine dair bir bilgileri olmadığını açıklarken, Türkiye Merkez Bankası da bu plana dahil olmadıklarını duyurdu.

YÜZDE 70 DEĞER KAYBETTİ

Geçen yıllarda yapılan operasyonlarla birlikte Suriye’nin yaklaşık yüzde 5’lik bir bölümünü kontrolü altına alan Türkiye’nin Suriyeli muhaliflere ve bürokratlara TL cinsi üzerinden ödemeler yapıldığı belirtildi.

Wall Street Journal, bölgedeki Suriyelilerin Türk lirası kullanarak alım gücünü sağlamlaştırmaya çalıştığını hatırlatırken, “Suriye poundu bu yıl eridi. Bu yılın başından beri yüzde 70 değer kaybetti. Türk lirası ise bu yılın başında yüzde 16 değer kaybetti” yorumunu yaptı.