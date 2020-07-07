Suriye’de 4,6 büyüklüğünde deprem

Suriye’nin Deyrezor ilinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
07 Temmuz 2020 Salı, 03:21
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Suriye’nin Deyrezor ilinde saat 01.54’de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin yaklaşık 6 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.


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