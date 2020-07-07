Suriye’de 4,6 büyüklüğünde deprem
Suriye’nin Deyrezor ilinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Suriye’nin Deyrezor ilinde saat 01.54’de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin yaklaşık 6 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.
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