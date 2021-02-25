Suriye'de PKK protestosu

Suriye’de, Rakka kırsalının doğusunda yer alan el Şenan köyünde, PKK’nin Suriye kolu YPG’nin merkezinde olan “Suriye Demokratik Güçleri” (SDG) karşı protestolar düzenlendi.

cumhuriyet.com.tr
25 Şubat 2021 Perşembe, 15:19
Suriye'de PKK protestosu
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Suriye’de, Rakka kırsalının doğusunda yer alan el Şenan köyünde, PKK’nin Suriye kolu YPG’nin merkezinde olan, ABD destekli “Suriye Demokratik Güçleri” (SDG) karşı protestolar düzenlendi.

Suriye haber ajansı SANA’nın aktardıklarına göre, protestocuların SDG militanlarının bölgeyi terk etmesini talep ettikleri belirtildi. Bölge halkının, SGD’yi protesto için kepenk indirip ana yolu kapattığı bildirildi.


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