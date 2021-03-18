Suriye'den, Kilis'e roket atıldı
Suriye'den atılan roketler Kilis'te Beşevler Mahallesi'ne düştü. İlk belirlemelere göre olayda yaralanan olmadı.
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