Suriye'den, Kilis'e roket atıldı

Suriye'den atılan roketler Kilis'te Beşevler Mahallesi'ne düştü. İlk belirlemelere göre olayda yaralanan olmadı.

İHA
18 Mart 2021 Perşembe, 21:16
Suriye'den, Kilis'e roket atıldı
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