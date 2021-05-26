Suriyeli bir bakan 10 yıl sonra ilk kez Suudi Arabistan'da

26 Mayıs 2021 Çarşamba, 12:30

Suriye hükümeti haber ajansı SANA'nın haberine göre, Turizm Bakanı Martini, dün akşam saatlerinde Suudi Arabistan'ın başkent Riyad'a ulaştı.

Martini, Suudi Arabistan Turizm Bakanlığı ve UNWTO'nun daveti üzerine, 26-27 Mayıs tarihlerinde başkentte düzenlenecek toplantıya katılacak.

Böylece Mart 2011'de başlayan iç savaş sürecinde, Suriye'den ilk kez bir bakanın resmi sıfatla Suudi Arabistan'a gittiği açıklandı.

Suudi Arabistan, Ağustos 2011'de, Şam'daki büyükelçisini çekerek, Suriye ile diplomatik ilişkileri askıya almıştı.

AB YAPTIRIM LİSTESİNE EKLEMİŞTİ

Avrupa Birliği (AB) 5 Mart'ta, İçişleri Bakanı dahil 7 Suriyeli bakanı, Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın sivillere yönelik "şiddetli baskısında" oynadıkları rol iddiasıyla yaptırım listesine eklemişti.

Konsey'den yapılan açıklamada, "Konsey bugün Suriye hükümetinin yedi bakanını, Suriye rejimi ve destekçilerine karşı kısıtlayıcı tedbirlere tabi kişi ve kuruluşlar listesine ekledi" ifadelerine yer verilmişti.

AB, kara listesindeki yedi kişinin turizm bakanı Muhammed Rami Rıdvan Martini de yer almıştı.

AL ARABİYA YAYINDAN KALDIRDI

Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya televizyonu internet sitesinin, Martini'ye yönelik AB yaptırımlarını içeren haberi yayından kaldırması da gözden kaçmadı.