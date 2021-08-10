Suriyeli göçmenin CHP'yi hedef aldığı video gündem oldu
Suriyeli bir göçmenin CHP'yi hedef alan videosuna tepkiler çığ gibi büyüdü. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, 'Durumun sorumlusu Erdoğan'dır' dedi.
Türkiye'ye akın akın gelen göçmen dalgası hakkında tartışmalar sürerken Suriyeli bir sığınmacının CHP ile mücadele edilmesi için çağrıda bulunduğu video tepkilere neden oldu.
Gündem olan videoda Suriyeli göçmenin, "CHP Suriyelileri ve mültecileri alay konusu alıp, millet onlara destek versin kullanıyorlar. Onlar hükümet olunca herkesi ülkeden atacaklar. Siyasete karışmayalım demeyin çünkü susarsak bela başımıza gelecek. Dikkat ettirelim millete. Herkesi ülkeden atmak yerine başka çözümler var"
Video ile ilgili Cumhuriyet.com.tr'ye özel açıklamalarda bulunan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, "Recep Tayyip Erdoğan bu durumla gurur duymalı; ülkenin kurucu Partisine gelen bu tehdit Türkiye cumhuriyetine yapılmış bir tehdittir" ifadelerini kullandı.
"CUMHURİYET TARİHİNİN EN BASİRETSİZ YÖNETİCİSİ"
Yaşanan olayların sorumlusunun Erdoğan olduğunu aktaran Başarır açıklamalarına şu şekilde devam etti:
"Maalesef ki Cumhuriyet tarihinin en basiretsiz yöneticisi bu güzel ülkeyi bu hale getirdi"
Video Haberler
- İstanbul'da patlama!
- Sarıyer'de su alan teknedeki 8 kişi kurtarıldı
- Bodrum'da yangın çıktı! Ekipler harekete geçti
- Düğün konvoyunun önünü trenle kestiler
- Futbol maçında silahlı saldırı: 3 ölü, 1 yaralı
- LPG’li otomobil bomba gibi patladı: 3 yaralı
- Polisi, turist sanan taksicinin şoke olduğu anlar
- Öğle saatlerinde ortaya çıkıyor: Dantel böceği istilası
- Damada 'Bitcoin' taktılar
- Mersin'deki patlama kameralara yansıdı
En Çok Okunan Haberler
- Soylu ile yurttaşın 'Suriyeliler' tartışması gündem oldu
- AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Erdoğan'ı eleştirdi
- ‘Kuzu, görüşmek için adeta yalvarıyor’
- DSÖ duyurdu: Yeni salgın paniği
- 'Bu videoyu herkes izlesin!'
- Hadımköy'de kaybolan kızlardan sevindiren haber
- Erdoğan'a kötü haber: Oran yüzde 55.3!
- Geldiğine pişman oldu!
- Bir yolcu otobüsü daha kaza yaptı
- Bahçeli istemişti, Erdoğan duyurdu: İşte baraj puanları