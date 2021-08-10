Suriyeli göçmenin CHP'yi hedef aldığı video gündem oldu

10 Ağustos 2021 Salı, 17:43

Türkiye'ye akın akın gelen göçmen dalgası hakkında tartışmalar sürerken Suriyeli bir sığınmacının CHP ile mücadele edilmesi için çağrıda bulunduğu video tepkilere neden oldu.

Gündem olan videoda Suriyeli göçmenin, "CHP Suriyelileri ve mültecileri alay konusu alıp, millet onlara destek versin kullanıyorlar. Onlar hükümet olunca herkesi ülkeden atacaklar. Siyasete karışmayalım demeyin çünkü susarsak bela başımıza gelecek. Dikkat ettirelim millete. Herkesi ülkeden atmak yerine başka çözümler var"

Video ile ilgili Cumhuriyet.com.tr'ye özel açıklamalarda bulunan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, "Recep Tayyip Erdoğan bu durumla gurur duymalı; ülkenin kurucu Partisine gelen bu tehdit Türkiye cumhuriyetine yapılmış bir tehdittir" ifadelerini kullandı.

"CUMHURİYET TARİHİNİN EN BASİRETSİZ YÖNETİCİSİ"

Yaşanan olayların sorumlusunun Erdoğan olduğunu aktaran Başarır açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"Maalesef ki Cumhuriyet tarihinin en basiretsiz yöneticisi bu güzel ülkeyi bu hale getirdi"