Suruç Ailelerinden Davutoğlu hakkında suç duyurusu

17 Temmuz 2020 Cuma, 15:44

Suruç Katliamı’nda yaşamını kaybedenlerin aileleri, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde dönemin başbakanı, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu. Aileler, Davutoğlu’nun bildiklerini açıklamasını ve yargılanmasını istiyor.

Bianet’in haberine göre, aileler tarafından verilen dilekçede, ”İnsanlığa karşı suçlar", "ihmali davranışla kasten öldürme", "ihmali davranışla kasten yaralama", "suç delillerini yok etme gizleme değiştirme", "suçluyu kayırma” suçlamaları yer aldı.

Suç duyurusunun dört temel dayanağı olduğunu belirten Suruçlu ailelerin avukatı Taylan Savran, şu bilgileri verdi:

“Davutoğlu’nun çeşitli zamanlarda açıklamaları oldu. Biri katliamdan hemen sonraydı, ‘yakalayamadık eylem yapmadı’ minvalinde. Dilekçemizde bunu hatırlattık.

2019 Ağustos’unda “2015 Haziran-Kasım’ı arasında olanları açıklamasam kimsenin birbirinin yüzüne bakacak hali kalmaz” gibi bir açıklaması oldu. Bu da hem Ankara Katliamı hem de Suruç Katliamı’na ilişkin bazı bilgilere sahip olduğu anlamına geliyor. Bilgileri paylaşmasını istiyoruz.

Davutoğlu katıldığı bir programda Suruç Katliamı’nı bildiğini belirten imaları oldu. Failleri bildiğine dair imalardı bunlar. Açık net olarak adres göstermedi ancak bilgiye sahip olduğu iması vardı.

Katıldığı bir televizyon programında 20 Temmuz Suruç ve 10 Ekim Ankara Katliamı'nın kendisinin sorumluluğuna dair beyanları.

Eğer savcılık, dilekçe sonucunda soruşturma başlatırsa ve iddianame hazırlar ise Davutoğlu yargılanabilecek. Böylece, Türkiye'nin en karanlık katliamlarının aydınlatılması ve faillerin yargılanması açısından da yeni bir dönem başlamış olacak.”