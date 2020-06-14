Survivor Elif yarışmaya devam edecek mi? Acun Ilıcalı açıklama yaptı

Survivor 2020'nin dün akşam ekrana gelen son bölümüne, Milli Atlet Elif Gören'in sakatlanması damga vurdu. Survivor Elif, havuzda yaşadığı zorluk nedeniyle sakatlandı. Acun Ilıcalı, Elif'in yarışmaya devam edip edemeyeceğiyle ilgili açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
14 Haziran 2020 Pazar, 11:27
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Survivor 2020'nin 13 Haziran 2020 Cumartesi akşamı yayınlanan 106. bölümünde, Elif havuza atladığı sırada kafasına aldığı darbe ile fenalaştı. Doktor Metin Kuş ve ekibi Elif'e hemen müdahale etti. Elif'in acı içinde kıvrandığı anlar kameraya yansırken, genç yarışmacı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Acun Ilıcalı, Elif'in yarışmaya devam edip etmeyeceğiyle ilgili konseyde açıklama yaptı. Ilıcalı, Elif'in tomografisinin Türkiye'ye yollandığını belirtip şunları söyledi:

"Doktorumuz Metin Kuş Elif ile beraber ve onu takip ediyor. Metin hocamız Türkiye ile bu konuyu konuşup değerlendirecek. Yarın sabah ilk haberleri alacağız. Size de bu konuyu hemen ulaştıracağız."


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