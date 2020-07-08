Survivor'da elenen isim belli oldu

08 Temmuz 2020 Çarşamba, 09:04

Survivor 2020 finale az bir zaman kala, yeni bir eleme konseyiyle sevenlerinin karşısına çıktı. Bu hafta 3 kez yapılacak olan Survivor elemesinde, ilk veda eden isim belli oldu. Bireysel dokunulmazlığı iki kez kazanan Sercan Berkan ve Yasin'i Cemal Can ise Sercan'ı eleme adayı olarak göstermişti. Rakiplerinden daha az oy olarak Survivor 2020'ye veda edecek ismi Acun Ilıcalı açıkladı.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da bu hafta Sercan Berkan ve Yasin'in eleme potasında olduğu konseyde halkta gelen SMS sonuçları belli oldu.

Acun Ilıcalı noter tasdikli sonuçları açıkladı. Bu haftaki SMS oylamasına göre, Survivor 2020'den elenen isim Sercan oldu.

SURVİVOR SERCAN KİMDİR?

Sercan Yıldırım, 5 Nisan 1990 tarihinde Bursa'da doğdu. 7 yaşında Bursaspor altyapısında futbol kariyerine adın atan Sercan Yıldırım, 2006 yılı Temmuz ayında düzenlenen Pepsi Cup Turnuvası'nda 'En değerli oyuncu' seçilerek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bursaspor'da şampiyonluk mutluluğu yaşayan ve buradaki performansı sonrası 2011 yılında Galatasaray'a tranfer olan Sercan Yıldırım, sonrasında Sivasspor, Şanlıurfaspor, Bursaspor, Balıkesirspor,