Survivor'da elenen isim Melis Sezer oldu

05 Mayıs 2021 Çarşamba, 11:04

TV8 ekranlarından yayınlanan Survivor 2021'de bu akşam eleme heyecanı yaşandı. İlgiyle izlenen programda bir isim yine adaya veda etmek zorunda kaldı.

"BURAYA KADARMIŞ"

Eleme adaylarının belli olmasından sonra Survivor'a veda eden isim Melis oldu. Melis yaptığı açıklamada, "Buraya kadarmış. Destekleyen herkese teşekkür ederim. Buraya kadar gelebilmek de bir başarı" ifadelerinde bulundu.

SMS SIRALAMASI BELLİ OLDU

Öte yandan Survivor Ünlüler SMS sıralaması belli oldu. Ünlüler SMS sıralaması şöyle gerçekleşti.

İsmail

Batuhan

Sergen

Merve

Melis



"TAKIMLAR KARIŞACAK" DEMİŞTİ

Acun Ilıcalı daha önce yaptığı açıklamada, Ünlüler'den bir kadının elenmesi dahilinde takımların karışacağını duyurmuştu. Takımların yeni hali bu akşam (5 Mayıs 2021) yapılacak 'özel bölüm' ile belli olacak.

MELİS SEZER KİMDİR?

Melis Sezer 2 Haziran 1993 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. 27 yaşındaki genç sporcu Sezer, Türk millî tenisçidir. Enka Spor Kulübü oyuncusudur.

İstanbul'da yaşayan ve 1,68 cm boyunda olan Melis Sezer, 2010 yılında Avustralya Açık Grand Slam Gençler Turnuvası'na ana tablodan katılmaya hak kazanan ilk Türk tenisçi oldu.

