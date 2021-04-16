Survivor'da yemek krizi! Acun cezasını açıkladı
Survivor 2021'de perşembe akşamı oyun alanında gizlice yemek temin eden gönüllüler yarışmacısı Dora'nın cezası belli oldu. Oyun alanında yemeklerin yanında bekletildiğini ve nefsine hakim olamadığını ifade eden Survivor Dora'nın cezasını Acun Ilıcalı açıkladı.
Survivor'da geçtiğimiz haftalarda gizlice yemek temin ederken yakalanan Aleyna Kalaycıoğlu, Aleyna Çalışkan, İlayda, Batuhan ve Hanzade'den sonra bu defa Dora yakayı ele verdi. Survivor'da oyun alanında gizlice yemek temin eden ve yiyen Dora, set görevlilerine yakalandı. Survivor'ın son bölümünde Acun Ilıcalı “Dora, oyun alanındaki bir yemeği temin ederken yakalandı" dedi.
ÖZÜR DİLEDİ
Suçüstü yakalanan Dora ise “Oyunlar sırasında bazen beklememiz gerekiyor. Benim de bekletildiğim yerin 5 metre ilerisinde yemekler vardı. Yaklaşık 10 dakikadan fazla orada beklenmem söylendi. Ben de dayanamadım. Aldığım besin kalori olarak herkesten daha üstün olmamı sağlamış olabilir. Herkesten özür dilerim cezam neyse razıyım" şeklinde konuştu.
CEZAYI AÇIKLADI
Acun Ilıcalı ise "Bakıyorum seni orada bekletenler suçluya dönecek yavaş yavaş" şeklinde karşılık verdi ve Dora'ya 3 ödülden yararlanmama cezası verdi. Survivor'da daha önce de Aleyna Kalaycıoğlu, Aleyna Çalışkan, İlayda, Batuhan ve Hanzade gizlice yemek temin ederken yakalanmıştı.
Video Haberler
- Dolu tramvaya binme kavgası kamerada
- Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını meydanlarda dinlettiler
- Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce'ye telefon
- Fabrikada patlama! Yaralılar var
- Yangına rağmen balık tutmaya devam etti
- CHP paylaştı: 128 milyar dolar ile alınabilecekler...
- 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda kaza
- Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na selam vermedi
- Erdoğan, Yıldırım Akbulut'u bu sözlerle uğurladı
- Dehşeti yaşatmıştı! O taksicinin kim olduğu ortaya çıktı
En Çok Okunan Haberler
- Hatipoğlu'ndan 'kripto para' yanıtı
- Oruç tutmadığı için linç edilen Pelin Akil'den açıklama
- AKP'li isimden emekli amirallere silahlı tehdit
- Mahir Ünal'ın apar topar sildi!
- Son dakika... ABD’den Rusya’ya yeni yaptırım kararı
- Sergen Yalçın aşı olurken herkesi güldürdü
- Burak Yılmaz Lille'e iki Türk futbolcu önerdi
- İmamoğlu ve babası hakkındaki davada karar çıktı
- İlk faiz kararı
- HDP iddianamesini iade etti