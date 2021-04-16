Survivor'da yemek krizi! Acun cezasını açıkladı

16 Nisan 2021 Cuma, 09:38

Survivor'da geçtiğimiz haftalarda gizlice yemek temin ederken yakalanan Aleyna Kalaycıoğlu, Aleyna Çalışkan, İlayda, Batuhan ve Hanzade'den sonra bu defa Dora yakayı ele verdi. Survivor'da oyun alanında gizlice yemek temin eden ve yiyen Dora, set görevlilerine yakalandı. Survivor'ın son bölümünde Acun Ilıcalı “Dora, oyun alanındaki bir yemeği temin ederken yakalandı" dedi.

ÖZÜR DİLEDİ

Suçüstü yakalanan Dora ise “Oyunlar sırasında bazen beklememiz gerekiyor. Benim de bekletildiğim yerin 5 metre ilerisinde yemekler vardı. Yaklaşık 10 dakikadan fazla orada beklenmem söylendi. Ben de dayanamadım. Aldığım besin kalori olarak herkesten daha üstün olmamı sağlamış olabilir. Herkesten özür dilerim cezam neyse razıyım" şeklinde konuştu.

CEZAYI AÇIKLADI

Acun Ilıcalı ise "Bakıyorum seni orada bekletenler suçluya dönecek yavaş yavaş" şeklinde karşılık verdi ve Dora'ya 3 ödülden yararlanmama cezası verdi. Survivor'da daha önce de Aleyna Kalaycıoğlu, Aleyna Çalışkan, İlayda, Batuhan ve Hanzade gizlice yemek temin ederken yakalanmıştı.