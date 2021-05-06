Survivor'da yeni takımlar belli oldu: İşte kırmızı ve mavi takım yarışmacıları...
Survivor 2021'de Melis Sezer'in elenmesiyle ünlüler takımından tek kadın yarışmacı kalınca yeni bir dönem başladı. Özel konsey bölümüyle ekrana gelen Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımı karıştırıldı.
Önceki gün Instagram'dan canlı yayın açan Acun Ilıcalı, Survivor'da ünlülerden bir kadın yarışmacının elenmesi durumunda takımların karışacağını açıklamıştı. Survivor 2021 ünlüler takımının iddialı yarışmacısı Melis Sezer, önceki gün yapılan elemede ada hayatına veda etti. Ünlüler takımının 4 kişiye düşmesi ve kadın yarışmacı olarak sadece Merve Aydın'ın kalmasıyla güç dengeleri bozuldu. Takımlar arasındaki dengeyi sağlamak için harekete geçen ekip, yeni takımlar oluşturdu.
YARIŞMACILAR ARASINDA KARMA YAPILDI
Survivor'ın son bölümdeki ada konseyinde ise mavi ve kırmızı takımlardaki yarışmacılar açıklandı.
Buna göre Survivor mavi takımda; Steven, Merve Aydın, Poyraz, Ayşe, Dora ve Sergen yer aldı.
Kırmızı takım yarışmacıları ise Berkay, Batuhan, Aleyna Çalışkan, Aleyna Kalaycıoğlu ve İsmail Balaban oldu.
Acun Ilıcalı, kararları açıklarken, "Bu zamana kadar yaptığımız tüm değişiklikler her zaman seyirciyi memnun etti" açıklamasında bulundu.
ARTIK AYNI TAKIMDALAR
Yeni eşleşme ile beraber yakın oldukları bilinen Aleyna Kalaycıoğlu ve Batuhan Karacakaya aynı takıma düşmüş oldu.
Öte yandan Aleyna Çalışkan, Aleyna Kalaycıoğlu aynı takımda olduklar için büyük sevinç yaşadı. İsmail Balaban, 'Batuhan ile aynı takımda devam ettiğim için mutluyum. Kırmızı takım ile devam ettiğim için mutluyum. Aynı şekilde kararlı ve azimli bir şekilde mücadeleye devam edeceğiz dedi.
"ORDA BENİ YERLERDİ"
Dora'nın hangi takımda olacağı en son açıklandı. Dora'nın mavi takıma dahil olması ile beraber mavi takım 6 kırmızı takım 5 kişi oldu. Dora, "Ağabey beni zaten orada yerlerdi hemen. Cehennem kırmızı oldu orası. Girdiğim gibi kayıp" sözleri ile güldürdü.
Farklı takımlara düşen isimler birbiri ile veda etti. Dora artık kırmızı takımda yarışacak Aleyna'ya 'Hakkınızı helal edin' dedi.
Ayrıca kırmızı takıma geçen Aleyna ve Batuhan da sarılarak birbirlerini tebrik ettiler. Batuhan, Aleyna'yı 'hanımefendi' sözleri ile karşıladı.
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