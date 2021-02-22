Susel’in ikinci şarkısı

22 Şubat 2021 Pazartesi, 09:55

Susel'in ikinci teklisi “Bak Yine” Universal Music Türkiye tarafından yayımlandı. Sözlerini Susel'in yazdığı parçanın yapımcılığını ise yapımcı Selim Öztürk üstlendi. Orijinal kompozisyonu Tiziano Ferro ve Roberto Casalino'ya ait olan “Bak Yine”, olumlu hisler yaratan sakin bir parça olarak dinleyicileriyle buluşuyor.

Genç sanatçı “Bak Yine” hakkında şunları söyledi: “Yeni single’ım “Bak Yine”, tamamen içimden gelerek yazıya döktüğüm sözlerden oluşan, çok sevdiğim bir parça. Umarım bu içimdeki parçayı alıp sizin yapar ve onu benim kadar seversiniz.”