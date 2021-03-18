Susurluk davası avukatlarından İsmail Kavşut ölü bulundu
Balıkesir’de, 1996 yılında meydana gelen ‘Susurluk kazası’ndaki kamyonun şoförü Hasan Gökçe’nin bir dönem avukatlığını yapan İsmail Kavşut (62), evinde ölü bulundu. Kavşut’un cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.
Balıkesir Barosu’na kayıtlı olan avukat İsmail Kavşut’un Susurluk’taki evinde hareketsiz yattığını gören yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Kavşut’un öldüğü belirlendi.
BURSA ADLİ TIP KURUMU’NA GÖNDERİLDİ
Belediye tabibince yapılan ilk değerlendirmede Kavşut’un kalp krizine bağlı olarak hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruldu. Kavşut’un cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
KAMYON ŞOFÖRÜNÜ SAVUNMUŞTU
Avukat İsmail Kavşut’un, 3 Kasım 1996’da Susurluk’ta meydana gelen ve Abdullah Çatlı’nın ölümüyle sonuçlanan kazadaki kamyon şoförü Hasan Gökçe’nin avukatlığını yaptığı öğrenildi.
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