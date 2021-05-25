Susurluk kazasını yapan kamyonun şoförü konuştu

25 Mayıs 2021 Salı, 09:25

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in videolarının ardından polis-mafya-siyaset üçgenindeki kirli ilişkileri gün yüzüne çıkaran Susurluk'taki trafik kazası yıllar sonra bir kez daha Türkiye'nin gündeminde...

1996 yılında, Balıkesir'in Susurluk ilçesinde meydana gelen kazasını yapan kamyonun şoförü Hasan Gökçe, gazetemiz yazarı Barış Pehlivan'a konuştu. Yazarımız Barış Pehlivan; Denizli'nin Buldan ilçesinde yaşayan Gökçe'ye, Sedat Peker'in videolarını izleyip izlemediğini sordu.

Pehlivan'a, Türkiye'nin gündemine oturan o videoları izlemediğini anlatan Gökçe, "Kendi derdimdeyim, karnımı doyurmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Pehlivan yazısına şöyle devam etti:

"Yakınları sürekli “izle” diyormuş ama onun tepkisi netti: “Bu konulardan çok yoruldum, ilgilenmiyorum.”

Abdullah Çatlı, Hüseyin Kocadağ ve Gonca Us’un ölümüne yol açtı, Susurluk kazası. Hasan Gökçe dönemin parasıyla on milyonlarca lira tazminat ödemeye mahkûm oldu. Öğrendim ki ödeyememiş o parayı da.

Yardım vaadinde bulunanlara ne oldu?

Bir dönemin unutulmayan ismi, “hepsi lafta kaldı” diye bitirdi konuşmasını."