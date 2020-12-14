Süt üreticisi yine isteğini alamadı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ocak-Nisan 2021 için geçerli litresi 2.80 lira olan çiğ süt tavsiye fiyatına, bakanlıkça litre başına 30 kuruş destek verileceğini açıkladı.
Pakdemirli, “Böylece açıklanan bu çiğ süt tavsiye satış fiyatı ve 30 kuruş çiğ süt desteği ile paritenin 1.30’un üzerinde kalmasını sağlamış olacağız” dedi.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Muğla Milletvekili Metin Ergun ise maliyetlerin arttığı bir dönemde açıklanan çiğ süt referans fiyatının 3 lira 60 kuruşun altında olmaması gerektiğine dikkat çekti.
2 lira 30 kuruş olan çiğ süt fiyatlarında yapılan artırımın beklentileri karşılamadığını vurgulayan Ergun, şöyle konuştu: “Böyle bir fiyat vererek sütün maliyet ve fiyatı arasındaki makası daha fazla açan iktidar, süt üreticisine adeta ‘Hayvanını kes kardeşim’ diyor. Bu kararla önümüzdeki dönemde ülkemizin hem süt hem de et konusunda karşı karşıya kalacağı büyük bir krizin temeli atıldı. Bu konuda ivedilikle çiğ süt referans fiyatı tüketiciye zarar vermeyecek araçlarla yeniden revize edilmeli. Ya üreticiye makul sübvansiyonlar ve vergi indirimleri sağlanmalı ya da çiğ süt referans fiyatı 3 lira 60 kuruşun altında olmayacak şekilde güncellenmeli.”
En Çok Okunan Haberler
- Almanya 10 Ocak'a kadar kapanma kararı aldı
- AKP'den iktidarın gözdesi Tamince'ye: O şerefsiz...
- ABD'den Türkiye'ye yaptırım kararına Trump'tan açıklama
- 'Bu ilaçları kullananlar Covid-19'u daha ağır geçiriyor'
- Davutoğlu: Anlatmış olsaydım AKP parçalanırdı
- Ölümlerden sorumlu tutulacak
- Sirkenin az bilinen 7 önemli faydası!
- Enginyurt o sözü yorumladı
- İstanbul'da merak uyandıran polis konvoyu
- Kıyıya vuran mücevherler, yoksul köye umut getirdi
Video Haberler
- Soylu konuştu, AKP'liler ve HDP'liler birbirine girdi
- Sağlık Bakanlığı personeline kötü haber
- Çin aşısı yaptıran profesörlerden 'yan etki' açıklaması!
- Safaride korku dolu anlar! Zürafa peşlerini bırakmadı
- Törende dikkat çeken diyalog
- 'Çalma' diyaloğu kahkaha dolu anlar yaşattı
- Maskesiz gezen kadından polise: Artistliğiniz kime?
- AKP'li üye ile CHP'li üye arasından ilginç tartışma
- İnsanlar aç tepkisine AKP'li Çelik'ten Lan'lı yanıt
- Yiyeceklerini evine ulaştıramadan yaşamını yitirdi
En Çok Okunan Haberler
- Almanya 10 Ocak'a kadar kapanma kararı aldı
- AKP'den iktidarın gözdesi Tamince'ye: O şerefsiz...
- ABD'den Türkiye'ye yaptırım kararına Trump'tan açıklama
- 'Bu ilaçları kullananlar Covid-19'u daha ağır geçiriyor'
- Davutoğlu: Anlatmış olsaydım AKP parçalanırdı
- Ölümlerden sorumlu tutulacak
- Sirkenin az bilinen 7 önemli faydası!
- Enginyurt o sözü yorumladı
- İstanbul'da merak uyandıran polis konvoyu
- Kıyıya vuran mücevherler, yoksul köye umut getirdi