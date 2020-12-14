Süt üreticisi yine isteğini alamadı

14 Aralık 2020 Pazartesi, 06:00

Pakdemirli, “Böylece açıklanan bu çiğ süt tavsiye satış fiyatı ve 30 kuruş çiğ süt desteği ile paritenin 1.30’un üzerinde kalmasını sağlamış olacağız” dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Muğla Milletvekili Metin Ergun ise maliyetlerin arttığı bir dönemde açıklanan çiğ süt referans fiyatının 3 lira 60 kuruşun altında olmaması gerektiğine dikkat çekti.

2 lira 30 kuruş olan çiğ süt fiyatlarında yapılan artırımın beklentileri karşılamadığını vurgulayan Ergun, şöyle konuştu: “Böyle bir fiyat vererek sütün maliyet ve fiyatı arasındaki makası daha fazla açan iktidar, süt üreticisine adeta ‘Hayvanını kes kardeşim’ diyor. Bu kararla önümüzdeki dönemde ülkemizin hem süt hem de et konusunda karşı karşıya kalacağı büyük bir krizin temeli atıldı. Bu konuda ivedilikle çiğ süt referans fiyatı tüketiciye zarar vermeyecek araçlarla yeniden revize edilmeli. Ya üreticiye makul sübvansiyonlar ve vergi indirimleri sağlanmalı ya da çiğ süt referans fiyatı 3 lira 60 kuruşun altında olmayacak şekilde güncellenmeli.”