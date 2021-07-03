Suudi Arabistan, Covid-19 önlemleri kapsamında 4 ülkeyle daha uçak seferlerini askıya aldı
Suudi Arabistan, mutasyona uğramış yeni tip koronavirüsün (Covid-19) ülkede yayılmasını engellemek amacıyla 4 ülke ile daha hava trafiğini askıya aldığını açıkladı.
Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Covid-19'un mutasyonlu halinin yayılmasını önlemek için yeni uçuş yasakları getirildiği belirtildi.
Birleşik Arap Emirlikleri, Etiyopya, Vietnam ve Afganistan'dan ülkeye yapılacak uçak seferlerinin askıya alındığı kaydedilen açıklamada, Suudi Arabistan'dan söz konusu ülkelere yapılacak seyahatlerin ise izne tabi tutulacağı bilgisine yer verildi.
İçişleri Bakanlığı, şubat ayında da kendi vatandaşları, diplomatlar ve sağlık görevlileri hariç aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 20 ülkeden Suudi Arabistan'a yapılan seferlerin askıya aldığını duyurmuştu.
Suudi Arabistan'da son verilere göre salgının başlangıcından bu yana 7 bin 848 kişi yaşamını yitirdi, 490 bin 464 vaka tespit edildi ve 470 bin 328 hasta sağlığına kavuştu.
Video Haberler
- Sivil polise yakalandı, 'yaktın beni' diye ağladı
- Çorum Katliamı'nda hayatını kaybedenler anıldı
- Ankara'da korku dolu anlar!
- Kartal Tibet son yolculuğuna uğurlandı
- Skandal görüntüleri sosyal medyada paylaştı! Tepki yağdı
- Mezuniyet töreninde 'tişört' giyen öğrencilere müdahale
- Arnavutköy’de çocuk istismarcısına meydan dayağı
- E-5’te can pazarı: 1 ölü, 1 yaralı
- Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
- Karıştığı kavgadan saatler sonra hayatını kaybetti
En Çok Okunan Haberler
- Soylu'nun kuzeninin istifası açıklandı
- Sizinle aynı dini paylaşmak istemiyorum
- AREA'nın son anketi ortaya koydu! Erdoğan'a kötü haber
- Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren emsal 'IBAN' kararı
- 'Sedat Peker' operasyonunda yeni gelişme
- Aşı olup Covid-19 geçirenler de iki dozlu sayıldı
- Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem
- Tütün üreticileri yol kapattı! Acımızdan ölüyoruz
- Akşener'den 'Sedat Peker' açıklaması
- Tosuncuk getiriliyor