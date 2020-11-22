Suudi Arabistan Dışişleri: Türkiye ile mükemmel ilişkilere sahibiz
G-20 liderler zirvesinde konuşan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, boykota ilişkin veri olmadığını ve Türkiye ile "iyi ve mükemmel ilişkilere" sahip olduklarını öne sürdü.
Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde video konferans yöntemiyle düzenlenen G20 Liderler Zirvesi oturumları arasında Reuters haber ajansına açıklamalarda bulunan Al Suud "Türk ürünlerinin gayriresmi boykot edildiğine ilişkin hiçbir veri yok" dedi. Al Suud "Türkiye ile iyi ve mükemmel ilişkilere sahibiz." diyerek iki ülke arasında ilişkilerin iyi olduğunu vurguladı.
T24'te yer alan habere göre, Suudi Arabistan'ın Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn ile birlikte Katar ile olan anlaşmazlığı sona erdirmenin bir yolunu aramaya devam ettiğini dile getiren Al Suud, ancak meşru güvenlik endişelerini gidermek istediğini sözlerine ekledi.
G20 Liderler Zirvesi öncesinde Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında telefon görüşmesi gerçekleşmişti.
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