Suudi Arabistan'da görülen Cemal Kaşıkçı davasında kararlar açıklandı!
Suudi Arabistan'da görülen Cemal Kaşıkçı cinayeti davasında 8 kişinin suçlu bulunduğu açıklandı. 5 kişiye 20'şer yıl hapis cezası verildi.
Suudi Arabistan'da görülen Cemal Kaşıkçı cinayeti davasında 8 kişinin suçlu bulunduğu açıklandı. 5 kişiye 20'şer yıl hapis cezası verildi.
5 kişiye 20'şer yıl hapis cezası verildi. 3 kişiye ise 7-10 yıl arasında hapis cezaları verildiği belirtildi.
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