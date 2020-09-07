Suudi Arabistan'da görülen Cemal Kaşıkçı davasında kararlar açıklandı!

Suudi Arabistan'da görülen Cemal Kaşıkçı cinayeti davasında 8 kişinin suçlu bulunduğu açıklandı. 5 kişiye 20'şer yıl hapis cezası verildi.

Reuters
07 Eylül 2020 Pazartesi, 16:25
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Suudi Arabistan'da görülen Cemal Kaşıkçı cinayeti davasında 8 kişinin suçlu bulunduğu açıklandı. 5 kişiye 20'şer yıl hapis cezası verildi.

5 kişiye 20'şer yıl hapis cezası verildi. 3 kişiye ise 7-10 yıl arasında hapis cezaları verildiği belirtildi.



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