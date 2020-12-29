Suudi Arabistan’da kadınların tek başına araba kullanmasını savunan aktiviste hapis cezası

Suudi mahkeme uluslararası kamuoyunun gündemine yerleşen bir karara imza attı. Kadın hakları aktivisti Loujain el-Hathloul'u 5 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

fotoğraf reuters
29 Aralık 2020 Salı, 10:06
Suudi Arabistan’da kadınların tek başına araba kullanmasını savunan aktiviste hapis cezası
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Suudi Arabistan’ın kadınlara yönelik aldığı baskıcı kararlarından birine yenisi eklendi. Kadın hakları savunucusu Loujain al-Hathloul, kadınların tek başlarına araba kullanmasının yasaklanmasına karşı çıktığı gerekçesiyle 5 yıl 8 ay hapis cezası aldı.

Suudi Arabistan’dan yapılan açıklamada cezasının nedeni, ‘yabancı diplomatlarla iletişime geçmek ve basına konuşmak’ olduğu belirtildi. El-Hathloul ayrıca, ülkesinin siyasi yapısını değiştirmeye teşebbüs etmekle de suçlandı.

El-Hathloul, kadınların araba kullanmasını yasaklanmasına karşı çıktığı için 2018 yılında tutuklanmıştı.


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